



Müzik, filmler, TV şovları, podcast'ler, sesli kitap, kitaplar, fotoğraflar, belgeler ve daha fazlasını iPhone'dan Mac'e ve tam tersi şekilde aktarabilirsiniz. Mac'inizde en son macOS Catalina sürümünü kullanıyorsanız, dosyaları Mac ve iPhone arasında USB kablosuyla veya aynı Wi-Fi bağlantısı üzerinden aktarabilirsiniz. İkincisi için AirDrop kullanılıyor.

iPhone ve Mac Arasında Dosya Aktarmak

USB kablosu ile iPhone ve Mac arasında dosya paylaşmak için:

Adım 1. Cihazları bağlamak için bir USB kablosu kullanın.

Adım 2. "Finder" a gidin ve cihazınızı seçin.

Adım 3. Müzik, filmler, dosyalar ve daha fazlası dahil olmak üzere paylaşmak istediğiniz türleri seçin ve ardından uygulamaların bir listesini göreceksiniz.

Adım 4. Mac'ten iPhone'a dosya aktarmaya başlamak için dosyayı Finder penceresinden uygulamaya sürükleyin.

Wi-Fi bağlantısı üzerinden Mac ve iPhone arasında dosya göndermek için:

Adım 1. Wi-Fi senkronizasyonunu ayarlayın. iPhone'u bir USB kablosuyla Mac'e bağlayın. Finder'a gidin ve kenar çubuğundan cihazınızı seçin. "Genel" sekmesine geçin ve "Kablosuz bağlantıdayken bu [cihazı] göster" seçeneğini işaretleyin.

Adım 2. Senkronizasyon ayarlarını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın ve "Uygula" ya tıklayın.

Adım 3. iPhone ve Mac'iniz Wi-Fi üzerinden bağlandığında, kenar çubuğundan iPhone'u seçip senkronize edebilirsiniz.

iTunes Dosya Paylaşımı ile Mac ve iPhone Arasında Dosya Aktarma

Desteklenen dosyalar: Keynote, Numbers, Pages tarafından oluşturulan dosyalar.





Dosya paylaşımını destekleyen uygulamalar aracılığıyla Mac ve iPhone'unuz arasında dosya paylaşabilirsiniz. Bir uygulamanın bu özelliği destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için uygulamanın açıklama dosyasına bakın.

Adım 1. iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın.

Adım 2. Mac'inizdeki iTunes uygulamasında, iTunes penceresinin kenar çubuğunun üzerindeki "Cihaz" düğmesini tıklayın.

Adım 3. "Dosya Paylaşımı" nı seçin.

Adım 4. Soldaki listeden dosya aktarmak istediğiniz uygulamayı seçin.

Adım 5. iPhone ve Mac arasında dosya aktarmaya başlayın.

Mac'ten iPhone'a dosya kopyalamak için: "Ekle" yi tıklayın, aktarmak istediğiniz dosyayı seçin, ardından "Ekle" yi tıklayın. iPhone'dan Mac'e dosya göndermek için: Sağdaki listeden aktarmak istediğiniz dosyayı seçin, "Kaydet" i tıklayın ve dosyayı nereye kaydetmek istediğinizi seçin. Ardından tekrar "Şuraya Kaydet" i tıklayın.

Tamamlandığında dosyaları kontrol edebilirsiniz.

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