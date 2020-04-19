



Birçok kişi, Google Chrome dilini istedikleri herhangi başka bir dile değiştirebileceklerini bilmiyor. Bu kılavuzda, bunu nasıl yapacağınızı göstereceğiz.

Telefonda Google Chrome Dilini Değiştirmek

Google Chrome tarayıcısı, tüm dünyada Mobil ve PC kullanıcıları tarafından yaygın olarak bilindiği ve kullanıldığından herhangi bir açıklama yapmamıza gerek yok. Yalnızca Google Play Store'da, iOS ve PC platformunda biraz 1 milyardan fazla indirmeye ulaşmış durumda. Hemen hemen her Android kullanıcısı tarafından severek kullanılıyor. Ayrıca çoğu zaman kaldırılamayan bir tarayıcı olarak her Android cihaza önceden yüklenmiş olarak gelir.

Birçok kişinin, özellikle Android kullanıcılarının Google Chrome tarayıcısını diğer tarayıcılara tercih etmelerinin birçok nedeni var. Google Chrome'da dil değiştirme özelliği oldukça gelişmiştir; dil kitaplığında istediğiniz her dili bulabileceksiniz. Elbette çoğu kişi bunu İngilizce olan Chrome Türkçe yapmak için kullanacaktır.





Chrome uygulamanızı başlatın ve ekranın sağ üst tarafındaki üç noktaya dokunun.

Açılır menüden Ayarlar'ı seçin.

Diller'e dokunun ve Ekle'yi seçin.

Chrome'a eklemek için dil listesinden tercih ettiğiniz dili seçin.

Ayrıca aynı ekranda bir çeviri özelliği de vardır. İsterseniz gelmişken kapatabilirsiniz.

Google Chrome dilini tekrar eski haline döndürmek isterseniz yukarıdaki adımları tekrarlamanız yeterlidir. Örneğin, dil seçeneğinde yeni bir dil seçmek yerine bu kez önceden yüklenmiş olan İngilizce dilini geri seçersiniz.