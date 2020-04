Koronavirüs salgını nedeniyle bugünler evlenmek için uygun bir zaman gibi görünmüyor. Her şeyden önce birçok ülkede hayati olmayan devlet daireleri kapatıldığı için teknik olarak evlenmek imkansız. Ve sosyal mesafe kuralı nedeniyle düğün deneyimini yaşama ihtimali de ortadan kalktı. Amerikalılar buna bir çözüm önerisi sundu.

Amerikalılar Artık Görüntülü Görüşme ile Evlenebilir

Teknolojinin olduğu yerde elbet bir yol vardır. Kardeşi CNN'de çalışan ve Covid-19 hastası olan New York Valisi Andrew Cuomo dün New York'luların uzaktan evlilik lisansı almasına izin veren bir İcra Emri tasarısını duyurduğunu bildirdi . Katipler artık görüntülü sohbet yoluyla evlilik törenini gerçekleştirebilecekler. Başka bir deyişle New York eyaletindeki insanlar FaceTime ve Duo aracılığıyla evlenebilecek. Hatta Zoom uygulaması 100 ve daha fazla kişinin aynı anda sohbete katılmasına izin verdiğinden bir düğün dahi gerçekleştirilebilir (FaceTime 32 ve Duo 12 kişinin aynı anda sohbet etmesine izin veriyor).

Dün günlük koronavirüs basın brifingini gerçekleştirdiği vali "Şimdi evlilik için bir mazeret kalmadı. Zoom ile yapabilirsiniz. Evet ya da hayır." dedi. Vali Cuomo'nun düğün töreninin sadece Zoom üzerinden yayınlanması gerektiğini söylemediğini belirtmek isteriz. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Apple'ın FaceTime ve Google Duo uygulamaları da fazlası ile yeterli.





