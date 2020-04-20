



Apple, iPad Air'i 2019'un başlarında, bütçe iPad ile premium iPad Pro serisi arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlanmış güçlü bir tablet olarak yeniledi. Genellikle olumlu eleştirilerle karşılandı ve şimdi yeni bir versiyonun yolda olduğuna inanılıyor.

Ekran Touch ID'li İnce Çerçeveli iPad Air ve Uygun Fiyatlı iPad Geliyor

L0vetodream isimli kaynağa göre Apple Eylül ayında tamamen yeni bir iPad Air piyasaya sürecek.

the new iPad Air will be using the mini led screen, comes with full screen with no notch, not Face ID，but Touch ID under the screen — 有没有搞措 (@L0vetodream) March 10, 2020

Dördüncü nesil iPad Air'in 11 inç boyutunda bir Mini-LED ekrana sahip olduğu bildiriliyor. Tam ekran tasarım ve ince çerçevelerle eşleştirildiğinden cihaz mevcut 11 inç iPad Pro'ya oldukça benzeyebilir.

Güncellenmiş kamera sistemi ve LiDAR Scanner dışında, iPad Air ve iPad Pro arasındaki temel ayırt edici faktör Apple'ın biyometrik tanıma sistemi olacak. iPad Pro, Face ID'ye sahipken, yeni iPad Air görünüşte yeni bir ekran içi Touch ID özelliğine sahip olacak.





Apple, bu teknolojiyi gelecekteki Apple Watch ve iPhone modellerine entegre etmek için yıllardır çalışıyor.

Dahil yonga seti hakkında henüz bilgi yok, ancak mevcut iPad Air A12 Bionic'i kullanıyordu. Yani yeni nesil tablet iPhone 12 Pro'da kullanılmak üzere geliştirilen A14 Bionic'i benimseyebilir.

Bütçe Dostu Uygun Fiyatlı iPad

Yakın zamanda paylaşılan bilgilerin ve şimdi yeni sızıntı kaynağının paylaştığı gibi Apple bütçe dostu daha uygun fiyatlı iPad sunmak istiyor ve bu amaçla A12 Bionic yerine A10 Fusion'ı olan bir iPad satışa sunacak. Bu yonga seti mevcut iPad Air'in içinde kullanılan yonga setidir ve iPhone XS ve iPhone XR'de de kullanılır yani oldukça performanslı olacak.

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