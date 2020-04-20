



Ne yazık ki, Infinix ve Tecno hayranları için Infinix S5 ve Tecno Camon 12 Air LED bildirim ışığıyla gelmiyor. Ancak endişelenmenize gerek yok. Bu rehber LED bildirim ışığı olmayan cep telefonlarında nasıl yaratıcı özel LED bildirim sistemlerine sahip olabileceğinizi gösterecek.

Infinix ve Tecno Camon'da Bildirim Işığına Sahip Olmak

Google Play Store'a gidin ve "AOE (Always On Edge)" uygulamasını indirin. Doğrudan ulaşmak için buraya dokunun.

AOE (Always On Edge), Samsung Galaxy S10 cihazları için orijinal olarak geliştirilmiş, her zaman kolay kullanılabilen bir ekran uygulamasıdır. Ancak, her akıllı telefonda çalışır.

Ancak bu kez her zaman açık ekran özelliğini Infinix S5 ve Tecno Camon 12 Air gibi cihazların ekran deliğinin etrafına bildirim ışığı yerleştirmek için kullanacağız.

Uygulamayı yükledikten sonra, istediği gerekli izinlere erişim verin.

İlk kez başlattığınızda böyle bir arayüz göreceksiniz.

Uygulamanın arayüzünden, "Main Settings" e dokunun ve seçenekleri tam olarak aşağıda görüldüğü gibi ayarladığınızdan emin olun.

Bunu yaptıktan sonra sayfanın en altına kaydırın ve "Kaydet" i seçin.

Uygulamayı satın alabilir ya da reklam izleyebilirsiniz.

Uygulamanın ana sayfasında, "App Settings" te aşağıdaki bir arayüz belirir. Ayarları aşağıdaki gibi yapın.

Ayarları göründüğü gibi kaydettikten sonra uygulamanın ana sayfasına dönün ve "Lightning Settings" e gidin, arayüz aşağıdaki gibi görünecektir. Her zaman açık ekran veya kenar aydınlatma özelliğini ayarlayabileceğiniz yer burası.

Devam edin ve seçeneklerinizi aşağıda ayarlandığı şekilde ayarlayın, yalnız kenar aydınlatması konumunda bazı ayarlamalar yapmanız gerekebilir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum