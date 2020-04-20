



iOS işletim sistemli cihazların uygulama mağazası App Store üzerinden uygulama indirmeye çalıştığınızda çeşitli sebeple bağlı olarak uygulama indirme hatası alabilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere App Store'da uygulama indirme sorunu ve çözümü hakkında sizlere ipuçları vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

iOS: App Store'da Uygulama İndirme Sorunu ve Çözümü

1- Ağ Bağlantısı Sorununu Giderin

App Store'dan bir indirme işlemi başlattığınızda internet bağlantınız zayıfsa veya sorunluysa ilk olarak internet bağlantınızın olup olmadığını kontrol etmek için Wi-Fi veya hücresel veriyi kullanarak internet tarayıcısına girip bir arama işlemi başlatın. İnternet bağlantınızın olduğundan emin olduktan sonra, indirme işlemini Wi-Fi üzerinden yapıyorsanız modemi kapatıp tekrar açabilir, cihazı uçak moduna alıp tekrar bu moddan çıkartabilir veya Wi-Fi ağını unutup tekrar aynı ağa bağlanmayı tercih edebilirsiniz.

2- İndirmeyi Duraklatın

Uygulama yükleme esnasında bir indirmeyi duraklatıp yeniden indirmeyi başlatmak, indirme esnasında yaşadığınız sorunun çözümü olabilir. Uygulamayı indirme işlemini duraklatmak için iOS cihazınızın ana ekranına gidin ve yüklemeye çalıştığınız uygulamanın logosunun üzerine birkaç saniye basılı tutun ve çıkan çekmecedeki seçeneklerden "İndirmeyi Duraklat" butonuna tıklayın. Daha sonra indirme işlemine devam etmek için uygulama logosunun üzerine hafifçe dokunun.

3- Cihazınızı Yeniden Başlatın

iOS cihazınızını yeniden başlatmak da App Store'dan uygulama indirirken yaşadığınız indirme sorunlarına çözüm olabilir. Cihazınızı yeniden başlayın ve App Store'a girerek uygulamayı yeniden indirmeye çalışın.

4- Kullanılabilir Depolama Alanını Kontrol Edin

Kullanılabilir depolama alanı eğer uygulama boyutundan az ise uygulama indirme esnasında sorun yaşamanız normaldir. Kullanılabilir depolama alanını kontrol etmeden önce ilk olarak indireceğiniz uygulamanın boyutunu kontrol edin. Bunu yapmak için App Store'a gidin ve uygulamayı mağazadan bulun. Uygulama bilgilerinin yer aldığı bölümde Boyut başlığının yanında uygulamanın boyutunu görebilirsiniz.

Daha sonra iOS cihazınızın Ayarlar bölümüne gidin ve Genel > Hakkında adımlarını izleyerek buradan mevcut depolama alanınızı görebilirsiniz. Eğer telefonunuzda yeterli alan yoksa, gereksiz uygulamaları, fotoğrafları ve videoları telefonunuzdan silebilirsiniz.





5- Cihazın Saat ve Tarihini Kontrol Edin

Cihazın saat ve tarihinin yanlış olması App Store'dan uygulama indirme işleminize engel olabilir. Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat adımını takip ederek telefonunuzun tarih ve saatini "Otomatik Olarak Ayarla" seçeneğinin aktif olduğundan emin olun.

6- Apple Kimliği Ödeme Yöntemini Kontrol Edin

Ayarlar menüsüne giderek buradaki Apple Kimliği'nize tıklayın. Daha sonra Ödeme ve Gönderim'e dokunun. Burada App Store'dan bir uygulama veya bir uygulama içeriği satın aldığınızda harcamalarınızı yönettiğiniz kart bilgileriniz yer almaktadır. Bu ekrandan yeni bir ödeme yöntemi ekleyebilir veya kayıtlı ödeme bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz.

7- App Store'dan Çıkış Yapın

Ayarlar'a gidin ve ekranı hafifçe aşağı kaydırarak buradaki seçeneklerden iTunes & App Store'u seçin. Açılan ekrandan Apple Kimliği'nizi seçerek işleme devam edin. App Store'dan çıkışınızı gerçekleştirmek için "Oturumu Kapat" seçeneğine dokunun. Daha sonra tekrar oturum açmak için "Oturum Aç" seçeneğine dokunarak bilgilerinizi girin.

8- iOS'unuzu Güncelleyin

App Store'dan uygulama indirirken yaşadığınız sorunun bir diğer sebebi iOS işletim sisteminizin son sürüme güncellenmemiş olması olabilir. iOS'unuzun güncel olup olmadığını kontrol etmek ve iOS'unuzu en son sürüme güncellemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımını takip edebilirsiniz.

iOS: App Store'da Uygulama İndirme Sorunu ve Çözümü hakkında tüm sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!