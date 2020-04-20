



RMX2142 model numarasıyla yeni bir Realme akıllı telefon geçen hafta Realme X3 adıyla TENAA sertifikası aldı ve bu süreçte birkaç özellik de ortaya çıktı. Şimdi Çin sertifika yetkilisinin web sitesindeki listeye göre telefonun resimleri ve tüm özellikleri de paylaşıldı.

Uygun Fiyata Dev Ekran ve Yüksek Performans: Realme X3

RMX2142, 16MP ve 2MP kameralar için sol üst köşede hap şekilli delikle geliyor ve FullHD+ çözünürlüğe sahip 6.57" TFT ekran sunuyor.

Realme 6'ya benzer bir tasarıma sahip olan RMX2142'nin arkası, sol üst köşede dikey olarak hizalanan bir dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bir 48MP, bir 8MP ve iki 2MP birimden oluşuyorlar.

Realme Xe iç kısımda Snapdragon 765G SoC'ye ait olduğu düşünülen 2.4GHz sekiz çekirdekli işlemciye sahip. Akıllı telefon 6GB, 8GB veya 12GB RAM ile geliyor ve 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç depolama seçeneği var.

RMX2142, Android 10'u kutudan çıkartacak ve muhtemelen üstte Realme UI çalışacak. Yana monteli bir parmak izi tarayıcısı var, çift modlu 5G'yi destekliyor ve iki renkte sunuluyor – Beyaz ve Gri-Mavi.





Tüm bunların yanında 30W hızlı şarjı destekleyecek ve 4.100 mAh'lik bir bataryayla gelecek.

Realme ayrıca NBTC, EEC ve BIS'den sertifikalar alan X3 SuperZoom akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon Geekbench'te Android 10, Snapdragon 855+ SoC ve 12GB RAM ile belirdi. Önümüzdeki günlerde bu konuda daha fazla şey duymayı umuyoruz.

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