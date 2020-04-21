



Anketler, kişilerin belli tutumları hakkında bir kanıya varmanızı sağlar. Bir konu hakkında geniş çaplı araştırma yapmak için de çoğu zaman ankete başvurarak daha detaylı sonuçlar alabilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere Android ve iOS cihazlar için en iyi dört anket oluşturma uygulaması hakkında bilgi vereceğiz.

En İyi Dört Anket Oluşturma Uygulaması

1- OpinionUP

OpinionUP uygulaması iOS cihazınıza indirip anket oluşturabileceğiniz bir uygulamadır. Bu uygulamayı kullanarak her konu hakkında detaylı anketler oluşturabilir ve detaylı sonuçlar alabilirsiniz. OpinionUP uygulaması, birçok kişiye ulaşmış anketleri de incelemenizi sağlayacak ve anketlerinizi de kullanıcılara sunacaktır. OpinionUP uygulamasında oluşturduğunuz ankete 2-4 cevap seçeneği ekleyebilir, Facebook ve Twitter hesabınızda uygulama üzerinden anketinizi paylaşabilirsiniz.

Uygulamayı buraya tıklayarak iOS cihazınıza indirebilirsiniz.

2- SurveyMonkey

SurveyMonkey, dünyanın en popüler çevrimiçi anket uygulamasıdır. Bu uygulamayı Android ve iOS cihazınıza indirebilirsiniz. SurveyMonkey'i kullanarak birçok kullanıcıya ulaşabilir ve anketlerinizde detaylı sonuçlar alabilirsiniz. SurveyMonkey, anketinizi Facebook, Google ve LinkedIN gibi platformlarda paylaşmanızı sağlar.

SurveyMonkey'i Android cihazınıza indirmek için buraya, iOS cihazınıza indirmek için buraya tıklayın.

3- Pollie

Pollie, anketlerinize görsel eklemenizi ve anketlerinizi detaylı şekilde sonuçlandırmanızı sağlar. Pollie'de oluşturduğunuz anketlere oy verecek olan seçmenlerin anonim olarak oy vermesini ve birden fazla seçenek işaretlemesini de sağlayabilirsiniz.





Pollie uygulamasını buraya tıklayarak Android cihazınıza indirebilirsiniz.

4- Suggestify

Suggestify, oluşturduğunuz anketlerin doğru ve detaylı şekilde sonuçlanmasını sağlar ve size araştırmanızda yardımcı olur. Google hesabınızı kullanarak kolayca kayıt olabileceğiniz Suggestify uygulamasında kişilerin oluşturduğu gruplara katılabilir, sorular sorabilir ve bir konu hakkında tartışma başlatabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanarak, anketinize 10 taneye kadar cevap ve görsel ekleyebilirsiniz.

Suggestify uygulamasını Android cihazınıza indirmek için buraya, iOS cihazınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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