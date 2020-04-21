



Sosyal medya ile ilgili en can sıkıcı şeylerden biri gönderdiğiniz bir şeyin sonradan düzenlenemeyeceği gerçeğidir. Ancak klavyedeki otomatik düzeltme işlevinden yakınan insanlar için bile Instagram daha esnek bir sosyal platform. Platform kullanıcıların paylaşımlarını hızlı ve sorunsuz bir şekilde düzenlemesine olanak tanır.

Instagram'da Paylaşılan Gönderiyi Düzenlemek

Örneğin, Instagram'da paylaşılan bir resim veya videodaki yazıyı sonradan değiştirmenize izin verilir. Instagram bu konuda esnek ve görme problemi olanlara yardımcı olan nesne tanıma teknolojisiyle metin oluşturma işlevi dahi sunuyor.

Düzenlemek istediğiniz bir Instagram paylaşımınız varsa, bir iPhone veya Android cihazdan Instagram'a erişip aşağıdakileri yapın:

Instagram'ı başlatın ve profilinize gidin (alt araç çubuğunda görülür).

Düzenlemek istediğiniz paylaşımınızı seçin.

Gönderinin sağ üst köşesindeki 3 noktalı simgeyi seçin ve "Düzenle" yi seçin.

Şimdi gönderinizdeki hemen her şeyi istediğiniz gibi düzenleyebilir veya başkalarını da etiketleyebilirsiniz (resmin veya videonun sol alt köşesindeki simgeyi kullanarak).





Sağ alttaki "Aa" simgesine basarak metni değiştirebilirsiniz veya bir konum ekleyebilirsiniz (paylaşımın üst kısmındaki "Konum Ekle" yi seçin).

Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için ekranın sağ üst köşesindeki onay işaretini kullanın.

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