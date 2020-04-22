



Twitter, son zamanlarda yoğun gündem trafiği ile en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer almaktadır. Kurulduğu 2006 yılından bu yana milyonlarca birbirinden farklı konuların bilgi paylaşımının sağlandığı bu platform da kötü niyetli kişiler zararlı içerikler üretebiliyor. Diğer sosyal medya platformlarında da olduğu gibi bu platformda da pornografik ve şiddet eğilimli içerikler zararlı kişiler tarafından paylaşılabiliyor. Bu kişiler daha çok kişiye erişmek için içeriklerine birçok kullanıcıyı etiketleyebilir. Biz de bu yazımızda sizlere Twitter'da rastgele kişilerin sizi etiketlemesini önleme hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Twitter'da Rastgele Kişilerin Sizi Etiketlemesini Önleme

Twitter uygulamasında rastgele hesapların sizi etiketlemesini önlemek için ilk olarak Twitter uygulamasını açın. Uygulama ana ekranının sol üst köşesindeki profil fotoğrafınıza dokunarak açılan çekmecede Ayarlar ve Gizlilik'e gidin. Buradaki seçeneklerden Gizlilik ve Güvenlik başlığına dokunun. Burada hesabınızla ilgili tüm gizlilik ayarlarını yapabilirsiniz.

Kötü amaçlı kişilerin sizi zararlı içeriklere etiketlemesini önlemek için Fotoğraf Etiketleme'ye dokunun ve "Kapalı" olarak ya da tercihinize göre "Yalnızca Takip Ettiğin Kişiler" olarak tercihinizi değiştirin.





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