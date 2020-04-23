En İyi Video Konferans Uygulamaları





Telefonlarda ve masaüstü PC'lerde çalışabilen video konferans uygulamaları çoğu zaman 30'dan fazla kişiyle uyumludur. Birçok Android ve iOS uygulaması aynı anda 100 kişiyle sohbet etmenizi sağlar. İşte birden fazla kişiyle görüntülü görüşme yapmanıza olanak tanıyan en iyi Android ve iOS video konferans uygulamalarından bazıları.

SKYPE (50 KATILIMCI)

Büyük bir grubunuz varsa Skype'ı denemek isteyebilirsiniz (bkz. Skype ve Skype Lite). Microsoft'un bu uygulaması en fazla 50 kişiyle görüntülü arama yapmanıza olanak tanır. 50 katılımcı sıradan kullanıcılar için çok büyük olsa da en azından hiçbir zaman "kullanıcı sınırı aşıldı" mesajını görmeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Ayrıca, herkesi barındıracak geniş bir ekrana sahip olsanız iyi olur.

En iyi yanı, bir telefon, dizüstü bilgisayar veya tablet olsun, herhangi bir cihazda arama yapabilmenizdir.

Çağrı yapmak için Çağrı sayfasına gidin ve Yeni Çağrı simgesine dokunun. Gruba eklemek istediğiniz kişileri seçin ve video düğmesine dokunun. Bu kadar basit. Yukarıdakilerin yanı sıra Skype, telefon numaralarını doğrudan aramanıza da olanak tanır.

FACETIME‌ (32 KATILIMCI)

FaceTime'ın tek sınırlaması, yalnızca iPhone ve iPad kullanıcılarına özel olmasıdır. Sizin için sorun değilse, Apple FaceTime'ın aynı anda 32 katılımcıya kadar destek verdiğini söyleyeyim.

Tek ihtiyacınız olan, bir arama başlatmak için telefonunuzun Kişilerine kaydedilen katılımcıların telefon numarası ve e-posta adresidir.





ZOOM BULUT TOPLANTILARI (100 KATILIMCI)

Şu anda Google Play Store'daki en iyi uygulamalar arasında Zoom açıkça birinci sıradaki video konferans uygulamasıdır. 100 kişiye kadar sohbet etmenizi sağlar. Daha çok iş kullanıcıları ve ekip toplantıları için tasarlanmıştır

Bunun dışında Zoom birkaç harika özelliğe sahip. Arka planınızı değiştirmenize izin verir. Yani, dağınık odanız yerine, arka planınızda bir Golden Bridge köprüsünü gösterebilirsiniz.

Aramalarınızı tabletinizden, Android telefonunuzdan, Windows dizüstü bilgisayarınızdan veya iPhone'unuzdan alabilirsiniz.

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