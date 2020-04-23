Xiaomi Mi 10 Pro Root ve TWRP Recovery İşlemi





Xiaomi Mi 10 Pro TWRP Recovery Kurulumu Adımları

Şimdi devam etmeden ve Xiaomi Mi 10 Pro'ya TWRP Recovery'yi yüklemeden önce, cihazın güvenlik kilidini açmak için gereken ön koşulların bir listesini yazalım:

Telefonu şarj edin

Kilit açma işlemi sırasında önyükleme döngüsü sorunlarını önlemek için TWRP recovery'yi yüklemeden önce Xiaomi Mi 10 Pro'nuzun yaklaşık %60 oranında şarj edildiğinden emin olmanız gerek.

Tam bir yedek alın

Root'dan önce telefonunuzda yapmanız gereken en önemli şeylerden biri, telefonunuzun tam bir yedeğini almaktır.

Geliştirici seçenekleri

Cihazınızda geliştirici seçeneğini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Android cihazınızın Ayarlar menüsüne gidin.

Ardından aşağı kaydırın ve Hakkında'ya gidin.

Şimdi Yazılım Bilgisi'ne ve Diğer'e gitmeniz gerekiyor.

Burada, "Artık geliştiricisiniz" mesajını görene kadar Yapı Numarası'na 7-8 kez dokunun.

Ayrıca Geliştirici Seçenekleri menüsü altında USB Hata Ayıklama ve OEM kilit açma seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir. Ve bunu yapmak için:

Geliştirici Seçenekleri'ne gidin ve USB Hata Ayıklama seçeneğini ve OEM kilit açma seçeneğini AÇIK konuma getirin.

ADB ve Fastboot araçlarını yükleyin

PC'nize en son ADB ve Fastboot araçlarını yüklemeniz gerekir. Bunun için şu bağlantıyı takip edebilirsiniz:

Bootloader kilidini açın

TWRP Recovery'yi kurmak için önce Mi 10 Pro'da bootloader'ın kilidini açmanız gerekir.





Xiaomi USB sürücülerini indirin

Telefonunuz için doğru Xiaomi USB sürücülerini indirmek için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz..

Xiaomi Mi 10 Pro 5G – İndir

Xiaomi Mi 10 Pro – İndir

Mi Phone Manager İndir (PC Suite)

Resmi TWRP Recovery'yi indirin

Burada Xiaomi Mi 10 Pro için en son ve resmi TWRP recovery dosyasını bulacaksınız.

TWRP yükleme talimatları

Xiaomi Mi 10 Pro'nuza TWRP Recovery'yi yüklemek için aşağıda belirtilen talimatları izleyin:

İlk olarak, yukarıdaki indirme bölümünden TWRP recovery'yi indirin.

Zip dosyasının içeriğini bir klasöre çıkarın.

ADB ve Fastboot araçlarının zip dosyasını indirin ve bileşenlerini de çıkarın.

TWRP Recovery zip dosyalarından ayıklanan tüm dosyaları kopyalayıp ADB ve Fastboot araçlarının içeriğini çıkardığınız klasörlere yapıştırın.

Xiaomi Mi 10 Pro'nuzu bir USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.

Klavyenizdeki Shift düğmesine basarak Powershell veya komut istemini açın.

Powershell veya komut istemine aşağıdaki komutu girin: adb reboot bootloader

Şimdi telefon Fastboot modunda önyükleme yaptıktan sonra, aşağıdaki komutu yürütün: fastboot flash recovery twrp.img

Şimdi aşağıdaki komutu girin: fastboot reboot

Bu kadar!

Magisk kullanarak Xiaomi Mi 10 Pro'yu root etmek

Şimdi telefonunuza Magisk Manager APK'sını kurmanız gerekiyor.

APK'yi cihazınızdaki dahili belleğe yerleştirin.

Ardından Sesi aç + Güç düğmesine birlikte basarak kurtarmaya gidin.

Xiaomi Mi 10 Pro'nuzun bir yedeğini oluşturduğunuzdan emin olun.

TWRP'de Yükle'yi seçin ve Magisk.zip dosyasını bulun ve dosyayı seçin.

Yüklemek için hızlıca kaydırın ve flaşlayın.

Cihazınızı yeniden başlatın.

Bu kadar!

Umarız bu gönderiyi beğenmişsinizdir ve TWRP Recovery'yi yükleyerek Xiaomi Mi 10 Pro akıllı telefonunuzu root'layabilmişsinizdir. TWRP recovery işlemini telefonunuza uygularken ve ardından Magisk kullanarak root ederken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız forum kısmında bize bildirin.

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