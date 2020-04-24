



Bugün Google, Android 11 Geliştirici Önizlemesi'nin üçüncü sürümünü çeşitli Pixel cihazlarına sunmaya başladı. Maalesef, şu anda birinci nesil Pixel'i olanlar herhangi bir Geliştirici Önizlemesi derlemesi almadı ve flash etmelerini de önermiyoruz, çünkü muhtemelen yeterince kararlı çalışmayacaktır.

Android 11 Developer Preview 3 Pixel Cihazlara Özel Yayımlandı

Güncelleme 23 Nisan'da RPP3.200230.017 yapı numarasıyla çıktı ve Nisan 2020 güvenlik yamasıyla geldi. Google Play hizmetleri sürüm 20.12.14 ile çalışıyor.

Android 11 Geliştirici Önizlemesi'ni zaten çalıştıranlara OTA güncellemesi yoluyla DP3'e güncelleme olanağı sunuluyor.





Google, bu güncellemenin bize fazla bir şey ifade etmeyen şekilde "hata düzeltmeleri ve bir dizi verimlilik iyileştirmesi" sunduğunu belirtti. Android 11 Beta aşamasına ulaştığında, günlük kullanım için biraz daha kararlı olacak.

Bilinen Android 11 Özellikleri

Wireless ADB

Her zaman açık ekran için saat temaları

Yüz kilidi açmada "gözlerin açık olması gerekir" seçeneği

Ekran kayıt özelliği için yeni arayüz

GPS iyileştirmeleri

Bildirim geçmişine daha kolay erişim

Dosyalar uygulaması Google Dosyalar olur

Tam ekrana zorla seçeneği: Uygulamayı baştan başlatır ve tam ekran yapar

"Önemli" kontaklar bildirimde avatarları ile görüntülenir

Fraps benzeri FPS görüntüleme özelliği

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