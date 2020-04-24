Bugün Google, Android 11 Geliştirici Önizlemesi'nin üçüncü sürümünü çeşitli Pixel cihazlarına sunmaya başladı. Maalesef, şu anda birinci nesil Pixel'i olanlar herhangi bir Geliştirici Önizlemesi derlemesi almadı ve flash etmelerini de önermiyoruz, çünkü muhtemelen yeterince kararlı çalışmayacaktır.
Android 11 Developer Preview 3 Pixel Cihazlara Özel Yayımlandı
Güncelleme 23 Nisan'da RPP3.200230.017 yapı numarasıyla çıktı ve Nisan 2020 güvenlik yamasıyla geldi. Google Play hizmetleri sürüm 20.12.14 ile çalışıyor.
Android 11 Geliştirici Önizlemesi'ni zaten çalıştıranlara OTA güncellemesi yoluyla DP3'e güncelleme olanağı sunuluyor.
Google, bu güncellemenin bize fazla bir şey ifade etmeyen şekilde "hata düzeltmeleri ve bir dizi verimlilik iyileştirmesi" sunduğunu belirtti. Android 11 Beta aşamasına ulaştığında, günlük kullanım için biraz daha kararlı olacak.
Bilinen Android 11 Özellikleri
- Wireless ADB
- Her zaman açık ekran için saat temaları
- Yüz kilidi açmada "gözlerin açık olması gerekir" seçeneği
- Ekran kayıt özelliği için yeni arayüz
- GPS iyileştirmeleri
- Bildirim geçmişine daha kolay erişim
- Dosyalar uygulaması Google Dosyalar olur
- Tam ekrana zorla seçeneği: Uygulamayı baştan başlatır ve tam ekran yapar
- "Önemli" kontaklar bildirimde avatarları ile görüntülenir
- Fraps benzeri FPS görüntüleme özelliği
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