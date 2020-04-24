Apple iPhone SE (2020) Dünyada Ne Kadara Satılıyor?


iPhone SE (2020) şu anda resmi olarak ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve Tayvan dahil 40 ülkenin marketlerinde satışa sunuldu.

Apple iPhone SE (2020) Dünyada Ne Kadara Satılıyor?

Kaç adetinin satışa sunulduğu resmi anlamda belli değil, ancak tedarikin sınırlı olması muhtemeldir. 17 Nisan'da ön sipariş verenler, 1 Mayıs'tan 5 Mayıs'a kadar cihazlarını teslim almış olacak ancak bazılarının 6 Mayıs'ın ötesine geçebileceği belirtilmiş.

İşte bazı büyük pazarlarda iPhone SE (2020) fiyatları.


Country64GB128GB256GB
ABD$399$449$549
KanadaCAD 599CAD 669CAD 809
AvustralyaAUD 749AUD 829AUD 999
Almanya€479€529€649
Fransa€489€539€659
İtalya€499€549€669
BK£419£469£569
RusyaRUB 39,990RUB 44,990RUB 53,990
BAEAED 1,699AED 1,909AED 2,329
Hong KongHKD 3,399HKD 3,899HKD 4,699
ÇinCNY 3,299CNY 3,799CNY 4,599
HindistanINR 42,500INR 47,800INR 58,300

iPhone SE (2020)'nin satışa sunulacağı ikinci ülke dalgasının 5 Mayıs'ta başlaması bekleniyor. Bu tarih Türkiye için de olabilir.

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