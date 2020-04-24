iPhone SE (2020) şu anda resmi olarak ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve Tayvan dahil 40 ülkenin marketlerinde satışa sunuldu.
Apple iPhone SE (2020) Dünyada Ne Kadara Satılıyor?
Kaç adetinin satışa sunulduğu resmi anlamda belli değil, ancak tedarikin sınırlı olması muhtemeldir. 17 Nisan'da ön sipariş verenler, 1 Mayıs'tan 5 Mayıs'a kadar cihazlarını teslim almış olacak ancak bazılarının 6 Mayıs'ın ötesine geçebileceği belirtilmiş.
İşte bazı büyük pazarlarda iPhone SE (2020) fiyatları.
|Country
|64GB
|128GB
|256GB
|ABD
|$399
|$449
|$549
|Kanada
|CAD 599
|CAD 669
|CAD 809
|Avustralya
|AUD 749
|AUD 829
|AUD 999
|Almanya
|€479
|€529
|€649
|Fransa
|€489
|€539
|€659
|İtalya
|€499
|€549
|€669
|BK
|£419
|£469
|£569
|Rusya
|RUB 39,990
|RUB 44,990
|RUB 53,990
|BAE
|AED 1,699
|AED 1,909
|AED 2,329
|Hong Kong
|HKD 3,399
|HKD 3,899
|HKD 4,699
|Çin
|CNY 3,299
|CNY 3,799
|CNY 4,599
|Hindistan
|INR 42,500
|INR 47,800
|INR 58,300
iPhone SE (2020)'nin satışa sunulacağı ikinci ülke dalgasının 5 Mayıs'ta başlaması bekleniyor. Bu tarih Türkiye için de olabilir.
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