



iPhone SE (2020) şu anda resmi olarak ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve Tayvan dahil 40 ülkenin marketlerinde satışa sunuldu.

Apple iPhone SE (2020) Dünyada Ne Kadara Satılıyor?

Kaç adetinin satışa sunulduğu resmi anlamda belli değil, ancak tedarikin sınırlı olması muhtemeldir. 17 Nisan'da ön sipariş verenler, 1 Mayıs'tan 5 Mayıs'a kadar cihazlarını teslim almış olacak ancak bazılarının 6 Mayıs'ın ötesine geçebileceği belirtilmiş.

İşte bazı büyük pazarlarda iPhone SE (2020) fiyatları.





Country 64GB 128GB 256GB ABD $399 $449 $549 Kanada CAD 599 CAD 669 CAD 809 Avustralya AUD 749 AUD 829 AUD 999 Almanya €479 €529 €649 Fransa €489 €539 €659 İtalya €499 €549 €669 BK £419 £469 £569 Rusya RUB 39,990 RUB 44,990 RUB 53,990 BAE AED 1,699 AED 1,909 AED 2,329 Hong Kong HKD 3,399 HKD 3,899 HKD 4,699 Çin CNY 3,299 CNY 3,799 CNY 4,599 Hindistan INR 42,500 INR 47,800 INR 58,300

iPhone SE (2020)'nin satışa sunulacağı ikinci ülke dalgasının 5 Mayıs'ta başlaması bekleniyor. Bu tarih Türkiye için de olabilir.

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