



Instagram'ın hikayeler özelliği, uygulamanın en çok kullanılan özelliğidir. Bu özellik sayesinde de takipçilerinizin tümüne erişebilir, ilgi çekici efektler ile hikaye oluşturarak takipçilerinize 24 saatliğine bu hikayeleri sunabilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere Instagram hikayesine gelen efektler özelliğine yeni efektler ekleme işleminin nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Instagram Hikayesine Yeni Efektler Ekleme

Instagram'da Instagram hikayesine yeni efektler ekleyerek hikayelerinizi daha ilgi çekici, gizemli veya komik hale dönüştürebilirsiniz. Hikayelerinize renk katacak olan efektler özelliği, birçok efekt ile desteklenmektedir.

Instagram'da var olan efektlerinize yeni efektler eklemek istiyorsanız ilk olarak Instagram uygulamasına girin ve uygulamanın sol üst köşesindeki kamera logosuna tıklayarak hikaye oluşturma ekranını açın. Bu ekranda fotoğraf ve video çekmenizi sağlayan orta tuşun yanında Instagram'ın size sunduğu birkaç efekt yer alacaktır. Efektleri hafifçe kaydırın ve en sonda "Efektlere Göz At" seçeneğine gelin.

Karşınıza çıkan ekranda Instagram'da kullanabileceğiniz bütün ilgi çekici efektler listelenecektir. Bu efektleri ister kategorilerden aratın isterseniz de bir anahtar kelime belirleyerek efekt aratabilirsiniz. Kelimeyi İngilizce olarak aratırsanız daha çok sonuca ulaşabileceğinizi unutmayın.





Beğendiğiniz ve kullanmak istediğiniz efekti seçin. Seçtiğiniz efekt ekranınızda açılacaktır. Bu efekti kaydetmek için ekranın alt köşesindeki indirme tuşuna tıklayın. Böylece efektiniz hikayeler özelliğinize kaydedilecektir ve istediğiniz zaman bu efekti kullanabileceksiniz.

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