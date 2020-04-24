



Görüntülü ve sesli konuşma uygulaması Skype'a olan ihtiyacımız son dönemlerde Covid-19 sebebiyle daha çok arttı. Toplantılar ve arkadaşlarımızla olan görüşmelerimiz için ideal bir ortam olan Skype, uzaktan iletişim sağlanabilecek en iyi uygulamalardan birisidir. Eğer iOS'unuzda Skype bağlantı hatası yaşıyorsanız bu yazımızdaki adımları takip ederek sorununuzu çözüme kavuşturabilirsiniz.

iOS: Skype Bağlantı Hatası ve Çözümü

1- Ağ Bağlantısını Kontrol Edin

Skype'da alınan bağlantı hatasının ilk nedenlerinden birisi var olan ağ bağlantınızın zayıf olması veya var olan ağ bağlantınızdan kopmuş olmanızdır. Ağ bağlantınızı kontrol etmek için Ayarlar > Wi-Fi gidin ve burada bağlı olduğunuz ağa gelin. Eğer ağda bir sorun olduğunu düşünüyorsanız ağı unutun ve ağa tekrar bağlanmayı deneyin. Bunu yapmanıza rağmen halen daha ağda bir sorun gözüküyorsa, modemi kapatın ve yeniden başlatın.

2- iPhone'u Yeniden Başlatın

iPhone'u yeniden başlatmak basit bir çözüm önerisidir fakat çoğu sorunun çözümü olarak nitelendirilebilir. Skype ile aynı anda çalışan diğer uygulamaları kapatın ve daha sonra iPhone'unuzu yeniden başlatın ve Skype'a yeniden bağlanmaya çalışın.

3- Skype'ı Güncelleyin

Yaşanan sorunların en büyük sebeplerinden birisi olan uygulamanın güncel olmaması durumunda da Skype çalışma hatası verebilir. Bu yüzden Skype uygulamanızın güncel olup olmadığını kontrol edin. Eğer uygulama güncel değilse App Store'dan Skype uygulamasını bularak uygulamayı güncelleyin.





4- iOS'u Güncelleyin

Eğer iOS işletim sisteminiz güncel değilse Skype uygulaması sürümünüzü desteklemez. Bu yüzden iOS'unuzu güncellemeniz gerekir. iOS işletim sisteminize eğer bir güncelleme geldiyse ve bu güncellemeyi gerçekleştirmek için Ayarlar > Genel'e gidin ve Yazılım Güncelleme seçeneğine tıklayarak güncellemeyi başlatın.

5- Skype'ı Yeniden Yükleyin

Skype uygulamasının eski ve bozuk verileri uygulamanın çalışmasına engel olabilir. Skype uygulamasını silin ve uygulamayı tekrar yükleyin. Skype uygulamasını telefonunuzdan kaldırmak için telefonunuzun ana ekranından Skype'ı bulun ve uygulama logosunun üzerine 1-2 saniye basılı tutun. Logonun üzerinde açılan küçük çekmecedeki seçeneklerden Uygulamayı Sil'e tıklayın.

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