Neden Tüm Telefonlar Aynı Görünüyor?





Akıllı telefonlar bir zamanlar daima çeşitlilik anlamına geliyordu ve birbirinden farklı tasarımlarla ortaya çıkıyorlardı. Bugünse bu durum neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda. Bunların ana nedenlerini aşağıda irdeledik.

Tüm Telefonlar Neden Aynı Tasarıma Sahip?

Son yıllara kadar akıllı telefonlarda tasarım oldukça önemli bir unsur olarak kalmaya devam ediyordu. Hatta bu yüzden birçok şirket birbirinden farklı, orijinal tasarım dilleri oluşturmaya çalıştılar. Tıpkı Sony'nin sert kenarlı telefonları gibi.

Ancak özellikle Android ve iOS'ten çok daha önce çıkan Nokia ve Motorola telefonlara bakıldığında ne kadar yaratıcı olduklarını herkes görebiliyor ve hatırlıyor. Ne yazık ki günümüzde bu yaratıcılık yok oldu ve artık tüm telefonlar aynı görünüyor. Bunun birçok nedeni var ancak başlıcaları şöyle:





Çerçevesiz ekran tasarımları ve daha büyük piller havalı olsalar da aynı zamanda sınırlayıcı faktör görevi görüyorlar. Telefonlar pratik olarak ekranlarının ve pillerinin etrafında dizayn ediliyor ve çeşitliliğe çok az yer kalıyor.

İnsanlar bir kez alıştıkları premium ürünlerden vazgeçmek istemiyor ve üreticiler bu yüzden bir önceki premium cihazın tasarımını taklit etme yoluna gidiyor. Hatta bu yüzden şu anda tüm telefonlar cam ve metalden yapılıyor.

Modern telefonlardaki tasarım farklılıklarının çoğu ise halihazırda kasa tarafından gizleniyor.

Donanım klavyeleri neredeyse kullanılmıyor ve modüler tasarımlar ve üst düzey kişiselleştirme (MotoMaker gibi) gibi denemeler hiç popüler olmadı.

Yalnızca iki işletim sistemi kaldı: Android ve iOS. Her iPhone diğer iPhone'a ve her Android telefon diğer Android'e benziyor.

Herkes herkesi kopyalıyor. Hiçbir şirket bir özelliği veya tasarım ögesini diğerinden kopyalamaktan çekinmiyor. Aynı zamanda nadiren karşılığı alındığı için az sayıda şirket yeni fikirler denemeye kalkışıyor.

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