



Birkaç gün önce, Samsung'un ABD'de COVID-19'a karşı verilen ölümcül savaşta yer alan ilk yardımcılara ücretsiz telefon onarımları sunduğunu öğrenmiştik. Üretici, doktorlara, hemşirelere, ATT'lere, polis memurlarına, itfaiyecilere ve diğerlerine ücretsiz ekran onarımları, pil değiştirme ve daha fazlasını sağlamak için uBreakiFix ile birlikte çalışıyor. Plan, "Ön Cephe için Ücretsiz Onarımlar" olarak adlandırılıyor ve 30 Haziran'a kadar sürüyor ve Samsung.com çevrimiçi mağazasında yapılan satın alma işlemlerinde %30 indirim içeriyor.

ABD'de İlk Yardımcılara Ücretsiz Telefon Tamiri

Bugün, uBreakiFix, Google ile birlikte çalıştığını ve ayrıca Pixel telefonlara da ücretsiz onarım sunacağını duyurdu. İlk yardım ekipleri arasında kolluk kuvvetleri, polis memurları, acil tıp teknisyenleri (ATT'ler), itfaiyeciler, doktorlar, hemşireler, eczacılar ve huzurevi / hastane personeli bulunuyor. Bu kişilere hasardan bağımsız olarak herhangi bir Pixel modelinde ücretsiz tamir Bunlara ekran hasarı, şarj bağlantı noktası sorunları, pil değiştirme, kamera sorunları, hoparlör sorunları ve hatta bazı durumlarda sıvı hasarı bile dahil edilmiş.

uBreakiFi çalışanlarının ellerini daha sık yıkadığından, sürekli temiz çalışma ortamlarında bulunduklarından ve çalışanlar ve halk tarafından temas edilen yüzeylerin temiz tutulduğundan bahsetti. Çalışanlar cihazlara dokunurken eldiven giyiyor ve yasa gereği yapmaları gerektiğinde maske takıyorlar. Şirket ayrıca alınan ve müşterilere iade edilen tüm cihazları dezenfekte ediyor.





Çoğu Amerikalı'nın uymaya çalıştığı sosyal mesafe kuralları üzerinde çalışmak için uBreakiFix temassız hizmet sunuyor ve onarılması gereken cihazları kargo yoluyla kabul ediyor.

İlk yardımcılar için verilen ücretsiz Pixel telefon onarımları 30 Haziran'a kadar devam edecek.