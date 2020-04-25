



Android telefonunuzu veya tabletinizi PC'nize yansıtmak isteyebileceğiniz birçok harika neden vardır. Bunu yapmak, yalnızca telefonunuzdaki içeriği görüntülemek için daha büyük bir ekran elde etmenizi sağlamaz, aynı zamanda yalnızca mobil uygulamalardaki iletilere yanıt vermek, telefonunuzun dosyalarında gezinmek, fotoğrafları düzenlemek ve hatta keyfini çıkarmak için bilgisayarınızın klavyesini ve faresini kullanabilirsiniz. bazı Android oyunların desteklendiği yerlerde dokunmatik ekran yerine klavye ile oynanması.

Android Telefon Ekranını PC'ye Ücretsiz Yansıtmak

Google Play Store'da Android'den Windows'a PC yansıtması sunan ve çeşitli başarılara sahip birçok ücretli uygulama bulunabilir. Çoğu, mobil uygulamalarıyla birlikte bir masaüstü istemcisi indirmenizi, bir hesap kaydetmenizi ve atlamak isteyebileceğiniz daha fazla şeyi gerektirir. Bu yüzden, peşinde olduğumuz şeyi mükemmel şekilde yapan ve telefonunuzla çok az uğraşmayı gerektiren tamamen ücretsiz, basit bir Windows uygulamasına bakacağız.

Bir Android telefonun ekranını Windows PC'ye yansıtma yönteminin kısa versiyonu

Scrcpy programını Windows bilgisayarınıza indirin ve çıkarın

Ayarlar> Geliştirici seçenekleri aracılığıyla Android telefonunuzda USB Hata Ayıklamayı etkinleştirin

Windows PC'nizi bir USB kablosuyla telefona bağlayın

Telefonunuzda "USB Hata Ayıklamaya İzin Ver" e hafifçe vurun

(İsteğe bağlı) PC'nizde, telefonunuzu tam ekran yansıtmak için Ctrl + F tuşlarına basın

Windows uygulamasını indirme

Söz konusu yazılım scrcpy olarak adlandırılır. Bağlantılı sayfayı açıp "Get the app" bölümüne ilerledikten sonra, bilgisayarınıza indirmek için "Windows" altındaki bağlantıyı tıklayın. Daha sonra indirdiğiniz arşivi istediğiniz yere çıkarın, şimdilik PC kısmı ile işimiz bitti.

Not: Mac ve Linux kullanıcıları bu yazılımı da sayfalarında gösterilen talimatlarla çalıştırabilir, ancak şimdilik Windows'a odaklanacağız.

USB Hata Ayıklamayı etkinleştirerek telefon ekranını yansıtmaya hazırlama

Bu uygulamayı kullanmak için telefonunuzda veya tabletinizde Android 5.0 veya sonraki bir sürümü çalışıyor olmalıdır. Ardından USB Hata Ayıklamayı etkinleştirmek için Geliştirici seçeneklerini etkinleştirmeniz gerek.

Geliştirici seçeneklerini etkinleştirmek için telefonunuzda Ayarlar'a, ardından Telefon Hakkında'ya gidin ve Geliştirici seçeneklerini başarılı bir şekilde etkinleştirdiğinizi bildiren bir ileti açılana kadar "Yapı numarası" na art arda dokunun.





Şimdi Ayarlar'da "Geliştirici seçeneklerini" bulabilmeniz gerek. Ardından "USB hata ayıklama" seçeneğini bulana kadar dikkatlice aşağı kaydırın ve etkinleştirin. Artık telefonun ana ekranına geri dönebilirsiniz.

Not: Cihazınızın arayüzünde veya davranışında istenmeyen değişikliklere neden olabileceğinden, Geliştirici seçeneklerinde başka herhangi bir şeyle uğraşmaktan kaçının. Bazı telefonlar ve tabletler, özellikle de Xiaomi olanlar, "USB hata ayıklama (Güvenlik ayarları)" adında etkinleştirilmesi gereken ek bir seçeneğe sahiptir.

Üç Android uygulamasını aynı anda çalıştırmak için ücretsiz Sentio Android başlatıcısını kullanıyoruz. Galaxy telefon kullanıcıları bu deneyimi elde etmek için Samsung Dex'i kullanabilir.

Android cihazınızı ve PC'nizi USB kablosu ile bağlama

Şimdi telefonu USB ile Windows PC'ye bağlamaya hazırız. Bunu yaptıktan sonra, bilgisayarınızda scrcpy'i çıkardığınız klasöre gidin ve aynı addaki uygulamayı açın. Bunu ilk kez yaptığınızda, telefonunuz bağlı bilgisayardan USB hata ayıklamasına izin vermenizi isteyebilir, sadece Tamam'a dokunun.

Şimdi, "scrcpy" uygulamasını çalıştırdığınızda, telefonunuzun ekranında Ctrl + F tuşlarına basarak hareket edebileceğiniz, yeniden boyutlandırabileceğiniz ve tam ekrana geçebileceğiniz bir pencere görmelisiniz. Telefonunuzda gezinmek, kısa mesajlara yanıt vermek, dosyaları düzenlemek ve daha fazlası için bilgisayarınızın klavyesini ve faresini kullanın. Buna ek olarak, dosyaları olan ekrana sürükleyebilirsiniz ve bilgisayarınızdan telefonun İndirilenler klasörüne aktarabilirsiniz.

Kablosuz yerine USB bağlantısı kullanmak akıllı telefonunuzu Windows PC'nizden minimum gecikme ile kontrol etmenizi sağlıyor.