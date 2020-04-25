En İyi iPhone Kamera Uygulamaları (2020)





2020'de iPhone'lar için en iyi kamera uygulamalarını görelim. Bunları en iyi fotoğraf ve en iyi video uygulamaları altında sıralayalım. Bazıları filtreleri bazıları ise hızlı deklanşör süresi ile öne çıkmayı başarıyor.

Kamera Uygulamaları

Halide

iPhone'unuzdaki basit stok Kamera uygulamasına bir alternatif arıyorsanız, Halide'ye göz atın. iPhone için en iyi fotoğraf uygulamaları arasında kolayca öne çıkar – son derece güçlü manuel kontroller, odak zirvesi, seviye ölçümü ve güzel, ancak anlaşılması kolay bir arayüz sunuyor.

ProCam 7

Özellikler tarafında biraz daha zengin olan başka bir süper güçlü manuel kamera uygulaması. Minimalist Halide zevkinize uygun değilse, ProCam 7'ye bakın – hem fotoğraflar hem de videolar için büyük miktarda filtre, seçenek ve düzenleme özelliği sunar.

Slow Shutter Cam

Rüya gibi veya puslu görünen ışık yollarının veya şelalelerin fotoğrafını çekmek ancak "yavaş deklanşör" ile mümkündür. Stok iPhone fotoğraf görüntüleyicinizdeki Canlı Fotoğraf ile bu efekti taklit edebilirsiniz. Ancak daha uzun pozlamalar istiyorsanız, 3. taraf bir uygulamaya gitmeniz gerek. Slow Shutter Cam en iyi iPhone uygulamalarından biridir.





Focos

Portre Modunu seviyor musunuz? Focos portreleri bir sonraki seviyeye taşıyarak fotoğraflarınızın derinliği üzerinde tam kontrol sağlar. Fotoğraf derinliği bilgilerinin 3B haritasını görüntülemenize ve ön plandaki bulanıklaştırma efektinden arka plandaki bokeh efektine kadar ince ayar yapmanıza izin verir. Kullanması oldukça eğlenceli.

Video Uygulamaları

FiLMiC Pro

FiLMiC Pro, günlük kullanıcılar için değil, video tutkunları için bir hazırlanmış uygulamadır. FiLMiC Pro, bit hızını, en / boy oranını seçerek, manuel olarak odaklanmak, odak ve pozlamayı kilitlemek ve daha fazlasını yaparak video üzerinde tam manuel kontrol sahibi olmanızı sağlar. iPhone için en iyi video kamera uygulaması olarak kabul edilir, ancak oldukça pahalıya mal olabilir. Zira bazı ekstra özellikleri ayrı bir uygulama içi satın alma olarak sunulur.

Pro Camera by Movement

FiLMiC havalı ve de belki biraz pahalı olabilir. iPhone video dünyasına dalarken önce daha ucuz bir uygulamaya göz atmak isteyebilirsiniz. Pro Camera by Moment uygulaması video çekiminiz üzerinde tam bir manuel kontrol sağlayan ve odaklama zirvesi gibi işlevleri daha uygun fiyata sunan özelliklerle doludur. Harika bir alternatiftir.