



Fotoğrafları, müziği ve videoyu kullanarak özel bir film oluşturmak için bir Mac'e veya PC'ye ihtiyacınız yok. iOS donanımı daha güçlü olmaya ve gerçek bir bilgisayara yaklaşmaya devam ettikçe farklı medya dosyalarında video düzenleme yapmanıza olanak tanıyan çok sayıda gelişmiş video editleme uygulaması bulunmaktadır.

iPhone'da En İyi Video Düzenleme Uygulamaları (iPad Dahil)

Enlight Videoleap

iPhone için en iyi video düzenleme uygulamalarından biri. Videoleap güçlü, ancak süper basit ve kullanımı sezgisel. Video renkleri, pozlama ve kırpma, çoklu katmanlar, metin, ses parçası desteği ve hatta anahtar kareler üzerinde birden fazla kontrol ile, bir telefonda veya tablette kullanmak için favori video editörlerimizden biridir. En iyi tarafı mı? Bedava. Beğendiğinize karar verdikten sonra uygulama içinde daha güçlü özelliklerin kilidini açabilirsiniz.

GoPro Quik

Hızlı bir görüntüyü düzenlemek için tonlarca zaman harcamak istemiyor musunuz? Teknik olarak, GoPro bu uygulamayı kendi kamera cihazları için yaptı. Ancak aslında kitaplığınızdaki herhangi bir klibi düzenlemek ve birleştirmek için de kullanabilirsiniz. Sadece kullanmasını istediğiniz medyayı seçiyorsunuz ve işini yapmasına izin veriyorsunuz – videonuzun en ilginç kısımlarını seçiyor ve izleyicinin sıkılmasına izin vermeyen aksiyon dolu bir klip oluşturuyor. Kırpmasını istemediğiniz videoları dahi seçebilirsiniz.

Luma Fusion

Tamam, şimdi ciddileşiyoruz. Bir iPhone veya iPad'de video düzenleme yapan herkes, Luma Fusion hayranıdır ve bunun iyi bir nedeni var. iOS'in Final Cut Pro'su denebilir – birden fazla parçayı destekler, ton geçişi ekler, harika bir iş akışına sahiptir ve video düzenleme için başlı başına çılgın bir uygulamadır.

Magisto Video Editor ve Maker

Sosyal medyaya odaklanan Magisto, mükemmel videolar oluşturmak için her şeyi kolaylaştırıyor. Tıpkı Quik gibi, bu uygulama da tüm düzenlemeleri kendisi yapar. Editör AI kullanarak video, fotoğraf, müzik, metin, efekt ve filtreleri birleştirir.

Video için belirli bir düzenleme stili seçtikten sonra, gereken tüm medya dosyalarını içe aktarma zamanı gelir. Daha sonra, rock'tan sinemaya kadar her şey dahil, seçebileceğiniz çok sayıda farklı şarkı olacak. Ayrıca bir müzik kütüphanesinden belirli bir melodi seçebilirsiniz. Ardından sonuçları tek bir dokunuşla Facebook, Instagram, Twitter ve diğer birçok sosyal ağda paylaşın.

Ücretsiz sürüm, iki dakika 30 saniye boyunca filmler oluşturacak. Daha uzun filmler, daha çok düzenleme stili, sınırsız film indirme ve daha fazlası gibi bir dizi ek özellik getiren iki profesyonel abonelik türü var (Professional ve Premium).

Splice

GoPro'nun Splice çözümü Facebook veya Dropbox gibi diğer servislerde depolanan dosyaları içe aktarmanıza izin verir.





Uygulama daha sonra bir film müziği seçmenize veya iTunes arşivinizden bir parça eklemenize izin verir. 13 türde (pop, rock ve reggae dahil) özenle düzenlenmiş çok çeşitli ezgilere sahiptir. Aşağıdaki ekranda, arka plan renginizi, geçişinizi, fotoğraf sürenizi ve daha fazlasını değiştirebilirsiniz.

Video editlemeye gelince, dosyayı kırpmak, filtreler eklemek, oynatma hızını değiştirmek, metin yerleştirmek ve ses seviyesini değiştirmek için birkaç araç arasından seçim yapabilirsiniz.

Ses düzenleyici sekmesinde, müziğinizi düzeltmek, efekt indirmek veya ses eklemek için seçenekler bulunur. Ardından videoyu cihazınıza kaydedebilir veya sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz.

Videorama Video Editor

Videorama başka bir sağlam video editörüdür. Uygulamayı açtıktan sonra, üç farklı video yönünden seçim yapabilirsiniz: yatay, dikey veya kare. Kare boyutu Instagram için idealdir.

Videorama'nın en iyi özelliği, ücretsiz olarak videoları ve fotoğrafları indirebilmektir. Ayrıca video efektleri, ses efektleri ve telif hakkı olmayan müzik indirmenize izin verir.

Metin, fotoğraf, müzik ve filtre ekleme de dahil olmak üzere normal bir takım editleme araçları dizisini göreceksiniz. Video sürgüsünün en üstüne dokunulduğunda dört tane daha araç ortaya çıkar. Bunlar, klibi editleme, kaldırma, çoğaltma ve farklı geçiş efektleri ekleme seçeneklerini içerir.

Uygulamanın ücretsiz sürümü Videorama filigranı ile kısa 720p videolar oluşturmanıza olanak sağlar. Aylık bir abonelik için ödeme yapabilir veya uygulamanın tüm özelliklerini açabilirsiniz. Bu, filigranı kaldıracak, premium içeriğe ve özelliklere erişim sağlayacak, 1080p 60FPS video oluşturmanıza ve içeriği üç dakikadan daha uzun süre paylaşmanıza olanak sağlayacak.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum