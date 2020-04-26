



Instagram'da gönderi olarak paylaşmak istediğiniz videolar 1 dakikayı geçmemelidir. Aksi taktirde videonun 60 saniyesinden sonrasını Instagram kabul etmez ve videonun ilk 1 dakikalık kısmını alır. Biz de bu yazımızda sizlere 1 dakikadan uzun videoları Instagram'da nasıl paylaşabileceğinizi anlattık. Yazımızı okumaya devam edin…

Android: Instagram Gönderisi İçin Uzun Videoyu Bölme

Instagram gönderisi için uzun videoyu bölme işlemini gerçekleştirerek 60 saniyeden uzun videoları gönderi olarak paylaşabilirsiniz. Gönderi olarak paylaşacağınız videolarınızı bölmek için Instagram size bir özellik sunmaz. Bu yüzden Google Play Store'dan ücretsiz olarak Video Dağıtıcı isimli uygulamaya ihtiyacınız olacaktır. Uygulamayı buraya tıklayarak Android cihazınıza indirebilirsiniz.

Bu uygulama sayesinde Instagram gönderileriniz için videolarınızı eşit parçalara bölebilirsiniz. Ayrıca bu uygulamanın diğer aynı işlevi yapan uygulamalardan farkı, filigransız şekilde videoyu size vermesidir.

Uygulamayı indirdikten sonra açın ve uygulama ekranındaki seçeneklerden Videoyu Böl'e tıklayın. Bir sonraki adımda ise videonuz hangi klasördeyse o dosyaya girin ve videoyu seçin.

Seçtiğiniz video ekranda açıldıktan sonra ekranda yer alan zaman çizelgesini parmağınızla hareket ettirerek videonun hangi saniyeden itibaren bölünmesini istediğinizi ayarlayın ve bölme işlemine başlamak için ekranın sağ üst köşesindeki onay tuşuna basın.





Videonuz bölündükten sonra Bölünmüş Videolar ekranında bölünmüş halde karşınıza çıkacaktır. Bu videolar direkt olarak galerinize düşer.

Son olarak bu videoları Instagram'a gönderi olarak atmak için Instagram uygulamasına girin ve ekranın altındaki + işaretli kutucuğa tıklayarak galerinizin açılmasını sağlayın. Buradan bölünmüş videolarınızın ilk kısmını bulun ve üzerine uzun basılı tutarak seçin. Ardından bölünmüş ikinci parçayı da seçerek İleri tuşuna basın.

Android: Instagram Gönderisi İçin Uzun Videoyu Bölme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!