



Samsung Galaxy A71, Güney Koreli üreticinin yeni orta-üst sınıf akıllı telefonu. Samsung, Galaxy A serisi ile Çinli markaların gitgide rekabeti artırdığı bir segmente giriş yaptı. Bildiğimiz gibi fotoğraf kalitesi bir kullanıcının karar verme aşamasında önemli bir unsur haline geldi. Samsung bunu iyi biliyor ve ilk kez 2018'de Galaxy A7 ile tanıttığı üçlü kameralardan bu yana orta sınıfa daha çok odaklandı. Galaxy A71 bu çabanın en iyi örneklerinden biri. Öyleyse şimdi incelememizde cihazın artılarından ve eksilerinden bahsedelim.

Samsung Galaxy A71 İncelemesi: En İyi Orta Sınıf Büyük Ekran Telefon

Galaxy A71'in gerçek gücü 64 megapiksel sensörlü dörtlü kamerası, performanslı çipseti, 6.7 inç ekranı ve başarılı tasarımında yatıyor. Öyle ki 6.7 inç ekran segmentinde Galaxy A71 fiyat anlamında rakipsiz. Tüm bunlar kendisini bir amiral gemisine servet ödemek istemeyen ancak bir amiral gemisinin yaşattığı çoğu hazza sahip olmak isteyen kullanıcılar için ideal bir seçim yapıyor.

Tasarım ve ekran

Önce estetik olarak en çok sevdiğimiz detayla başlayalım: Arka gövde. Dört kameradan oluşan kare bölüm amiral gemilerinde olduğu kadar çıkıntılı değil. Bunun yanı sıra arka kapakta kullanılan geometrik dokulu polikarbonat elde tutuşu kolaylaştırıyor ve de parmak izlerini gizliyor. Tüm bunların üzerinde, arka kapağın gerek renk gerekse desen olarak çok şık göründüğünü söylemeliyiz. Bize gönderilen üründe kullanılan turkuaz rengin en iyi renk seçeneği olduğunu düşünüyoruz. Bir adım daha ileri giderek, A71 son yıllarda tasarlanmış en iyi arka kapaklardan birine sahip.

Arka kapak cam değil ancak böyle olmasından memnunuz çünkü 6.7 inç bir cihaza göre çok hafif (179 gram). 3,5 mm ses jakı da var. Bu bağlamda, Samsung kutuya bir çift kulaklık eklemiş ancak bunları en kısa sürede değiştirmek isteyeceksiniz.

Boyutlar da önemli. 163,6 x 76 x 7,7 mm olmasına rağmen tek elle kullanmak zor değil. Güç düğmesi ve ses kontrol düğmesi mükemmel bir yerleşime sahip. Yine de tuşlar fazla sivri ve basması ağırlar, dolayısıyla keyifli değil.

Ön tarafta, 20:9 ölçekli ve Full HD+ çözünürlüklü 6.7 inçlik Super AMOLED bir ekran var. Herhangi bir ekran sorunu ile karşılaşmadık. Sadece kutudan çıktığında renkler varsayılan olarak Doğal (soluk) olmaya ayarlanmıştı. Bunu Ayarlar > Ekran kısmından Canlı'yı seçerek düzeltebilirsiniz; fark gece ile gündüz.

Güneşli havada ekranı okumak biraz zorlaşabiliyor. Bunun ana nedeni Super AMOLED ekran ancak ekran hala kullanılabilir seviyede kalıyor. Bunun yanı sıra ekran içi biyometrik sensörden de bahsedelim. A51 incelememizde de rast geldiğimiz gibi A71'in parmak izi gayet iyi çalışıyor. 32 megapiksel ön kamera da yüz kilidi açma da başarılı. Her zaman olduğu gibi parmak izi daha hızlı.

Performans

Samsung, Exynos işlemcisini bir kenara bırakarak Qualcomm'un orta sınıf Snapdragon 730 yonga seti ile gitmeyi seçti ve böylece A71'e piyasadaki en iyi çipsetlerden birini koydu. Kısacası iyi bir performansı garanti ediyor. Cihazda 6 GB RAM ve 128 GB genişletilebilir dahili bellek var. Bu bağlamda, çift SIM ve micro SD'yi aynı anda kullanmanıza izin veren üç yuvalı tepsisi bulunuyor.

Söz konusu çip Xiaomi Mi 9T ve Realme X2'de bulunuyor. En yüksek performansta dahi A71 elinize çok az ısı yayıyor. Özellikle video izlerken arka gövdeden neredeyse hiç ısı hissetmedik. Ses stereo değil ve ortalama bir ses üretiyor. Özellikle bir M31 ile kıyaslandığında ses yüksekliği düşük. Samsung bunu muhtemelen cihazın en tepedeki amiral gemilerine alternatif olmasını istemediği için yaptı. A51 ile kıyaslandığında ise bass'lar çok daha iyi. Son olarak, NFC desteği var.

Pil ömrü ve şarj hızı tarafında haberler iyi. Cihaz ışık hızında şarj oluyor. Evden çıkmak için 20 dakikanız varsa asla endişe etmenize gerek yok. Cihaz 25W hızlı şarj desteği sunuyor ve göz açıp kapayıncaya kadar bataryasını dolduruyor. Pil 4.500 mAh ile devasa değil ancak yeterince büyük ve 1 günü rahatlıkla çıkarıyor.





Testlerimizde 4 buçuk saatlik orta yoğunlukta ekran kullanımında pilin sadece %22 azaldığını gözlemledik. Elbette örneğin Google Haritalar, kamera ve GPS'i aynı anda yoğun şekilde kullanırsanız sonuçlar değişir. Genel olarak tatmin edici bir pil ömründen bahsediyoruz.

Fotoğraf ve yazılım

Fotoğraf tarafında Galaxy A71 detayları oldukça iyi yakalıyor. Akıllı telefon dört arka sensöre sahip: 64 megapiksel ana sensör (f / 1.8), 12 megapiksel geniş açı (f / 2.2), 5 megapiksel makro sensör (f / 2.4) ve 5 megapiksel alan derinliği sensörü (f / 2.2 ) ile geliyor. Mükemmel sonuçlar elde etmeyi başaran çok yönlü ve eğlenceli bir yapılandırma.

Renkleri çok fazla değiştirmemesi ve görüntüde genel olarak doğal bir etki yaratmasını beğendik. Akıllı telefonlar genellikle geniş açıda dinamik aralığı kaybetme eğiliminde olmasına rağmen aynısı A71'de yaşanmadı. Mükemmel odaklanma için en doğru noktayı (4 ile 5 cm arası) bulabildiğiniz sürece makrolar gayet tatmin edici.

Sıklıkla olduğu gibi sonuçlar geceleri değişiyor. Neyse ki detay seviyesini artıran gece modu otomatik olarak devreye giriyor. Bu tarafta rakiplerin sonuçlarından çok farklı değil.

Videolarda 4K, 30 FPS değerine kadar çıkılabiliyor. Ekranın ortasındaki deliğe yerleştirilen 32 megapiksel ön kamera (f / 2.2) ortalama kalitede. Gece çekimlerinde çok fazla gürültü oluşturuyor.

Galaxy A71, Android 10 ile piyasaya çıktı. Gelecekte Android 11'e güncelleme konusunda şüphe yok. One UI 2.0 arayüzü şu anda piyasadaki en iyi arayüzlerden biri. Pratik, hızlı ve gecikme yok. Tek elle kullanım modu, gezinme hareketleri, video düzenleyici ve favori uygulamalarınız ile temalarınıza hızlı bir şekilde erişebileceğiniz ekranın kenarında bir kısayol menüsü var. Cihazın ekranını akıllı TV'ler ve PC'ler gibi harici cihazlara aktarmanıza olanak tanıyan Akıllı Görünüm'ü de unutmadık.

Sonuç: Galaxy A71'i kimler almalı?

Galaxy A71, birçok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilen eksiksiz bir akıllı telefon. Geniş ve mükemmel bir ekrana, tatmin edici fotoğraf kalitesine, endişeye yer bırakmayan batarya özelliklerine ve eksiksiz bir yazılıma sahip. Tek engeli çentikli ekranı. Çentik ekranın ortasında ve nispeten büyük. Ancak telefon sektörü henüz çentikten kurtulmaya karar vermedi.

Galaxy A71 doğrudan video, film ve dizi seyrine önem verenlere hitap ediyor. Çünkü 6.7 inç bir cihaza sahipseniz muhtemelen bolca çevrimiçi içerik tüketiyorsunuz demektir. Ayrıca çoklu görev işlevlerine ihtiyacınız varsa A71 aradığınız cihaz. İki uygulama açın, ekranı yarı yarıya paylaştırın ve iki uygulamayı de aynı anda kullanmaya başlayın. A71 bunun için biçilmiş kaftan.