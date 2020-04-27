



iPhone SE 2020'nin piyasaya sürülmesiyle dünya hala bir miktar şaşkınken, Samsung bize karşımızda daha iyi fırsatlar olduğunu hatırlatıyor. Güney Kore'deki perakendeciler, sevimli ve özelliklerle dolu Galaxy A31 için ön siparişleri başlattı, bu da artık cihazın fiyatının ortaya çıktığı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy A31 En İyi Uygun Fiyatlı Telefonlardan Olabilir

Koreli online mağaza Coupang cihazın ön siparişini 374.000 KRW (yaklaşık 300$) fiyatla listelediğini bildirdi. Bu da telefonun 20:9 en boy oranı, Full-HD+ (2400 x 1080p) çözünürlük, ince çerçeveler ve devasa 5000mAh pil ile 6.4 inç Infinity-U AMOLED ekranı oldukça uygun fiyata sunacağı anlamına geliyor.

Ayrıca bir ekran parmak izi okuyucusu, küçük U şeklinde bir çentiğe yerleştirilmiş 20 megapiksel selfie kamerası ve arkada dörtlü kamera kurulumu var. Ana kamera modülü 48 megapiksel geniş açılı bir lens, 123º görüş alanını destekleyen bir başka 8 megapiksel ultra geniş açılı bir lens ve biri derinlik diğeri 5 MP makro olan iki lensi var.





Samsung Galaxy A31, standart olarak 4GB RAM ve 64GB depolama ile geliyor ve depolama microSD kart (512GB'a kadar) ile genişletilebiliyor. Coupang, sadece tek bir renk seçeneği olarak Prizma Crush Black'i listeledi, ancak telefon Prizma Crush Blue, Prizma Crush Red ve Prizma Crush White ile de mevcut olacak. Gönderiler 6 Mayıs'ta Güney Kore'de başlıyor ve her Galaxy A31 müşterisi dört aylık bir YouTube Premium üyeliği alıyor. Türkiye çıkış tarihleri ​​ve fiyatları hakkında henüz bir bilgi yok.

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