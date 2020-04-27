Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max Root İşlemi





6.7 inç ekranlı telefon segmentinde fiyatıyla en iddialı cihaz olarak karşımıza çıkan Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max'in nasıl root edilebildiğinden bahsedeceğiz. İşte bilmeniz gerekenler.

Bootloader Kilidinin Açılması

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max root işleminde önce bootloader kilidini açmanız gerekiyor. Bu işlem hem garantinizi hem de tüm verilerinizi siler. Aynı zamanda yeni güncellemeleri bilgisayarınızdan yüklemeniz gerekir.

Stock ROM'u indirin ve boot image'i çıkartın

ADB ve Fastboot dosyalarını indirin ve C:/ sürücüsüne çıkartın. (Bu yazıyı okuyun)

Xiaomi USB sürücülerini indirin ve yükleyin. (İndir)

En son Redmi Note 9 Pro Max Stock ROM'u indirin (Yakında eklenecek)

Boot Image'i Magisk ile Patch'lemek

Her şeyden önce, ROM'u bilgisayarınıza indirin ve çıkarın.

Cihazınızı USB kablosuyla takın ve sadece boot.img dosyasını ayıklanan klasörden cihazınızın depolama alanına kopyalayın.

Magisk Manager'ı başlatın. Magisk'i yüklemenizi isteyen bir açılır pencere göründüğünde, Install'u ve tekrar Install'u seçin.

"Patch Boot Image File" üzerine dokunun.

Dahili depolamaya gidin ve daha önce aktardığınız telefonunuzun boot dosyasını seçin.

Birkaç saniye bekleyin. Magisk, boot image'i patch'lemeye başlayacaktır.

Boot image patch'lendikten "patched_boot.img" dosyasını dahili depolama alanından kopyalayın ve PC'nizdeki ADB fastboot ROM klasörüne değiştirin.

Şimdi patch'li boot image dosyasını flash'lemek için ikinci adımı takip edebilirsiniz.

Patch'li Boot Image'i Redmi Note 9 Pro Max'e Yükleme

Yamalı önyükleme görüntüsünü Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max'e yüklemek için verilen adımları izleyin:





Yazının başında verilen bağlantıdan ADB ve Fastboot aracını önceden indirdiğinizi varsayıyoruz.

Şimdi, ADB fastboot aracını ayıklayın, sonra patch'li boot image'i aynı klasöre taşıyın.

Shift tuşunu basılı tutun ve komut penceresini veya PowerShell'i açmak için fareye sağ tıklayın.

Ardından, aşağıdaki komutu girin: Magisk'i yüklemek ve Android cihazı root'lamak için "patched_boot.img" dosyasını flash'liyoruz: fastboot flash boot patched_boot.img A/B bölümleme sistemine sahip cihazlar için aşağıdaki komutları kullanın: fastboot flash boot_a patched_boot.img fastboot flash boot_b patched_boot.img

[patched_boot.img] dosyasını, indirdiğiniz boot image dosyasının adıyla değiştirin.

İşlem başlayacaktır. Tamamlandığında: fastboot reboot



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