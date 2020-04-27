



Günlük yaşam stresinden kendinizi kurtarabileceğiniz ve stresinizi atabileceğiniz bir dünya olan mobil oyun dünyasında birçok oyun mevcut. Fakat siz bu oyun kalabalığının arasında kendinizi rahatlatacak ve sizi oynarken heyecanlandıracak, mutlu edecek bir oyun bulamadınız mı? Biz de bu yazımızda zaman geçirebileceğiniz en iyi beş popüler oyunu sizler için derledik. Yazımızı okumaya devam edin…

Zaman Geçirebileceğiniz En İyi Beş Popüler Oyun

1- Online Soccer Manager

Online Soccer Manager (OSM), birçok futbolseverin ilgi gösterdiği bir oyun. Bu oyun milyonlarca kullanıcı tarafından oynanmakta. OSM, kullanıcılarına bir çok gerçekçi özellik sunar. Oyunun amacı, başına geçtiğiniz takımı hedefine taşımaktır. Dünyadaki tüm futbol liglerine erişebileceğiniz ve bu liglerden istediğiniz takımın başına geçebileceğiniz OSM'de, takımınızı transferler yaparak ve oyuncularınıza bireysel antremanlar yaparak güçlendirebilirsiniz.

Online Soccer Manager'i iOS'e indirmek için buraya, Android'e indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

2- CarX Highway Racing

Akıllı telefonunuzda oynayabileceğiniz en iyi yarış oyunlarının başında gelen CarX Highway Racing, yarış dünyasında kendinizi göstermenizi sağlar. Katıldığınız yarışları kazanarak para biriktirebilir, araba alabilir ve arabanıza parçalar satın alarak arabanızı güçlü hale getirebilirsiniz. Bu araba yarışı oyununun en çok sevilen yanı, yarış haritasının uzun olmasıdır.

Carx Highway Racing'i buraya tıklayarak iOS cihazınıza, buraya tıklayarak Android cihazınıza indirebilirsiniz.

3- City Island 4 – Town Simulation: Village Builder

Stresinizi en iyi şekilde atabileceğiniz bir diğer oyun da City Island 4 – Town Simulation. Bu mobil oyunda, kendi şehrinizi kurarak şehrinize binalar dikebilir, şehrinizde yaşayan insanların refah seviyesini üst seviyede tutmak için şehrinize birçok yatırım yapabilirsiniz. Bu oyunun bir diğer güzel yanı, oyunu oynayabilmeniz için internet bağlantısı gerekmemektedir.

City Island 4 – Town Simulation'ı buraya tıklayarak iOS, buraya tıklayarak Android cihazınıza indirebilirsiniz.





4- Bil ve Fethet

Bil ve Fethet, oynayabileceğiniz en iyi bilgi yarışması oyunudur. Senelerdir oyun piyasası tecrübesine sahip olan Bil ve Fethet de binlerce oyuncu ile bilginizi yarıştırabilirsiniz. Farklı kategorilerde binlerce farklı soruya ilk ve doğru cevabı verenin, diğer oyuncunun bölgesini fethettiği bu oyunda vaktinizi kaliteli bir şekilde geçirebilirsiniz.

Bil ve Fethet'i iOS cihazınıza indirmek için buraya, Android cihazınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

5- Last Empire – War Z

Last Empire – War Z, uzun vakit geçirebileceğiniz ve milyonlarca oyuncuya karşı oynayabileceğiniz bir strateji oyunudur. Bu oyunda kendi imparatorluğunuzu ve birliğinizi kurarak imparatorluğunuza gelen saldırıları engelleyebilir, birliğinizdeki askerlerle diğer imparatorluklara saldırabilirsiniz.

Oyunu buraya tıklayarak iOS cihazınıza, buraya tıklarak Android cihazınıza indirebilirsiniz.

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