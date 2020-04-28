



Duvar kağıtları, telefonu güzelleştiren en önemli aksesuardır. Telefonunuzun ekran boyutuna göre, telefonun duvar kağıdını en güzel ve HD fotoğraflarla süsleyebilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere en yeni duvar kağıtlarını duvar kağıdı yapma hakkında ipucu vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Android: En Yeni Duvar Kağıtlarını Duvar Kağıdı Yapma

Birbirinden farklı, yüksek kalitede duvar kağıtlarını kütüphanesinde barındıran Zedge, telefonunuza ayarlayacağınız duvar kağıtlarını size kolayca bulmanıza yardımcı olacaktır. Zedge uygulamasını Android telefonunuza indirmeniz için buraya tıklayabilirsiniz.

Zedge'i indirdikten sonra uygulamaya girin. Uygulama ana ekranında karşınızda birbirinden farklı yüzlerce duvar kağıtları sıralanacaktır. Eğer bu ekrandaki duvar kağıtlarını beğenmediyseniz ekranı sağa doğru hafifçe çekin. Burada kategorilere ayrılmış şekilde duvar kağıtlarına erişebilirsiniz.

Burada istediğiniz kategoriden duvar kağıtlarına erişebilirsiniz. İstediğiniz duvar kağıdında hangi rengin daha ağırlıkta olmasını istiyorsanız da Renkler başlığının altındaki desenlerden seçim yapabilirsiniz.





Duvar kağıdı seçiminizi yaptıktan sonra hafifçe duvar kağıdının üzerine dokunun. Seçtiğiniz duvar kağıdı büyüyünce ekranın altındaki seçeneklerden "Ayarla" butonuna tıklayın. Açılan küçük çekmeceden de, seçtiğiniz fotoğrafı ister ana ekrana ister kilit ekranına duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.

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