Mac ve Linux'ta ADB ve Fastboot Kurulumu





ADB ve Fastboot kurulumu oldukça kolaydır. ADB ve Fastboot'un her ikisi de Android SDK paketinin bir parçası olduğundan, sadece kiti indirmeniz dahi yeterlidir (500 MB'ın üzerinde). Aşağıda ADB ve fastboot sürücüsünü macOS ve Linux'a yüklemek için gerekli adımlar veriliyor. Ancak önce, cihazınızı USB hata ayıklama moduna geçirmeniz gerek. Bu adımı göz ardı ederseniz bilgisayarınızın cihazınızı tanımama olasılığı var.

Mac ve Linux'a ADB ve Fastboot Nasıl Kurulur?

Mac ve Linux PC'lerinize ADB ve Fastboot araçlarını yükleme adımları aşağıdadır.





Mac

– Link

– Link Linux

– Link

MacOS için talimatlar

İlk olarak, yukarıdaki bölümden macOS için ADB ve Fastboot araçlarını indirin.

Masaüstünüzdeki zip içeriğini ayıklayın.

Terminal'i açın.

Şimdi ADB içeriğini çıkardığınız klasöre gidin ve aşağıdaki komutu girin: cd /path/to/extracted/folder/

Şimdi telefonunuzu Mac PC'nize bağlamanız gerekiyor.

Telefonunuz ile Mac PC arasındaki bağlantıyı kontrol etmek için aşağıdaki komutu girin adb devices

Telefonunuzun ekranında izin vermeniz gereken bir 'USB Hata Ayıklamaya İzin Ver' istemini göreceksiniz.

Linux için talimatlar