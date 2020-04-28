



Xiaomi, en son MIUI 12 ürün yazılımı güncellemesini yayımladı. Güncelleme, Xiaomi Redmi ve Mi cihazlarının çoğu için bugüne kadarki en iyi özelliklerden bazılarını getiriyor. MIUI 12 ROM'un en ilgi çekici özelliklerinden bazıları Koyu Mod 2.0, Super Wallpapers, gelişmiş gizlilik koruması ve araçları, yeni hareket navigasyonu ve çubuğu, yeni animasyonlar ve kapsamlı bir sistem yönetim hizmeti vb. olarak sıralanmaktadır. MIUI 12 Home Launcher'ı şimdi cihazınıza indirebilirsiniz.

MIUI 12 Launcher Nasıl İndirilir?

Mi 10, Mi 10 Pro, K20, K20 Pro, Poco X2, Note 8 Pro, Note 5 ve daha pek çok amiral gemisi de dahil olmak üzere çeşitli Xiaomi telefonlar için sunulan MIUI 12 Launcher'ı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Bu MIUI 12 Launcher, Android 9 Pie veya daha yeni versiyonları çalıştıran cihazları hedeflemektedir, ancak 7.0 Nougat, 8.0 Oreo ve benzeri eski Android sürümlerinde de çalıştığı rapor ediliyor. Doğal olarak, MIUI 11, MIUI 10 ve hatta MIUI 9'lu cihazlara da kurabilirsiniz.

MIUI 12 Launcher Alpha sürümü| Gdrive download

Not: Gdrive indirme bağlantılarında APK'yı önce PC'ye indirmek ve ardından kurulum için telefon belleğine aktarmak hata almanızı önler.





Belirttiğimiz gibi bu MIUI 12 Launcher'ın Alpha sürümü ve final sürümün çıkmasına artık az bir zaman kaldı.