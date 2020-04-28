



MIUI 12, Super Wallpaper adında yeni ve sıra dışı bir duvar kağıdı çözümü ile geldi. Bu 3D duvar kağıtlarına önceki yazımızda yer verdik. Şimdiyse MIUI 12'nin stok wallpaper'larını görelim. Bu duvar kağıtları sadece Xiaomi cihazlarda değil tüm Android ve hatta iOS cihazlarda kullanılabiliyor.

MIUI 12 Stok Duvar Kağıtları



















MIUI 12 Wallpaper'ları A:- Link

MIUI 12 Wallpapers'ları B:- Link

MIUI 12 Wallpapers'ları C:- Link

MIUI 12 Wallpaper'ları D:- Link

MIUI 12 stok duvar kağıtlarını içeren yukarıdan zip dosyalarını indirdikten sonra, Winrar veya 7zip kullanarak zip dosyasının içeriğini çıkarmanız ve Android akıllı telefonunuzda ana ekran veya kilit ekranı duvar kağıdı olarak ayarlamanız yeterlidir.





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