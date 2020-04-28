MIUI 12'nin 3 Boyutlu Super Wallpaper Paketi Nasıl İndirilir ve Kurulur?





MIUI 12, Android kullanıcılarına sadece yeni duvar kağıtları sunmakla kalmıyor, aynı zamanda cihazlarında daha eğlenceli özelleştirmeler yapmak isteyenlere ilgi çekici seçenekler sunuyor. Yeni 3 boyutlu duvar kağıtları bunlar arasında. Bunlar Super Wallpapers olarak geçiyor ve Xiaomi'den başka Android telefonlarda da kullanılabiliyor.

MIUI 12 Super Wallpaper Paketi Nasıl İndirilir ve Kurulur?

Şu anda için temel olarak 2 canlı duvar kağıdı APK vardır. Biri Dünya canlı duvar kağıdı, diğeri Mars canlı duvar kağıdı. Favorinizi yükleyin ve telefonunuzun kilit ekranına veya ana ekranına ayarlayın! MIUI 12 Super duvar kağıtları Xiaomi cihazları için tasarlanmış olsa da, diğer Android cihazlarda da çalışıyor.

Super Wallpaper Earth APK || Super Wallpaper Mars APK





Bu canlı duvar kağıtları teoride her Android cihazda çalışabilir olsa da bir Xiaomi, Redmi ya da Poco telefonda çalışma ihtimali daha yüksek görünüyor. Bu cihazlardan birine sahipseniz telefonunuzda MIUI 12 kurulu olması şart değildir. MIUI 11 de çalıştırabilirsiniz. Diğer Android cihazlara gelince, eğer siyah ekranla karşılaşıyorsanız yapabileceğiniz fazla bir şey yok.

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