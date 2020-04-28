



Qualcomm, bir süredir yonga setlerine özel yeni hızlı şarj teknolojileri geliştiriyor, ancak en yeni gelişmiş her zaman gördüklerimizden farklı oldu. Şirket bu kez hızları bir öncekinden daha yüksek bir düzeye çıkarmak yerine, premium orta sınıf telefonlar için uyarlanmış biraz daha sınırlı bir versiyonu tanıttı.

Quick Charge 3+ Snapdragon 765 Cihazlar İçin Duyuruldu

Quick Charge 3+, Snapdragon 765 ile çalışan cihazların boş bir pili 15 dakikada %50'ye kadar doldurabileceği anlamına geliyor.

Bir basın bülteni yayımlayan Qualcomm, QC3+'ın amacının daha uygun fiyatlı akıllı telefonlara hızlı şarj çözümü sunmak olduğunu açıkladı. Önceki nesillerle karşılaştırıldığında %35 daha hızlı ve 9 dereceye kadar daha serin performans sunuyor. Standart, USB-A – USB-C kabloları üzerinde çalışacak ve Quick Charge 4'ten ölçeklenebilirlik sunacak. Yani bu aksesuarlarla da çalışacak.





Yeni tek IC tasarımı sayesinde, söz konusu telefonlar OVP (aşırı voltaj koruması) çipine, duyu direncine veya buna benzer diğer faktörlere ihtiyaç duymayacak. Quick Charge 3+, hem kablosuz hem de kablolu şarjı destekleyecek ve ikisi aynı anda kullanıldığında bile çalışacak.

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