Baseus TWS W02 Kulaklık Satışta

Aksesuar kategorisinde ürettiği ürünlerle son dönemlerde adından bir hayli bahsettiren Baseus TWS W02 kulaklık satışa sunuldu. Artan kablosuz kulaklık seçenekleri arasında kalitesi ve fiyatı ile iyi bir noktaya konumlanan Baseus TWS W02, telefon görüşmelerinde kolaylık sağlamanın yanı sıra üstün bir müzik deneyimini de eksik etmiyor.

Kullanıcılar Basus TWS W02'yi kullandıkları telefonun renklerine göre siyah ya da beyaz olarak tercih edebiliyor. Bluetooth 4.2 üzerinden cep telefonuna bağlanabilen kulaklığı elbette bilgisayar veya tablet gibi ürünlerle de kullanabilmek mümkün. IPX4 sertifikası sayesinde su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu gözler önüne seren kulaklık 10 metre mesafe içerisinde görevini sorunsuzca yerine getirebiliyor.

Baseus TWS W02, USB arabirimi üzerinden şarj olabiliyor ve 1.5 saatlik süre sonunda pil yüzde 0 seviyesinden yüzde 100'e kadar doldurulabiliyor. Tam dolu pille 120 saat bekleme süresi sunan Baseus TWS W02'ta kullanım süresi yoğun tempoda 3 saat, gün rutinine uygun şekilde ise 5 saat ile sınırlı.

Baseus TWS W02'nin iyi bir müzik kulaklığı olduğu kesin. Karşınıza gelen her kulaklık size 105 dB hassasiyet, 20 Hz – 20 kHz frekans aralığı gibi üstün müzik değerleri ortaya çıkartacak değerlerini sunamacaktır ancak Baseus TWS W02'nin bu konuda ne kadar övüldüğüne internet ortamında kolaylıkla denk gelebilirsiniz.

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