Google Duo Çalışmıyor Sorunu (Android, iOS)





Cihazınızdaki Google Duo uygulaması beklendiği gibi çalışmıyorsa, sorunu düzeltmek için aşağıdaki ipuçlarından yararlanın. Google Duo hem daha fazla kişinin grup çağrılarına katılmasına izin verir hem de çağrı kalitesi anlamında muadillerine göre daha yüksek bir seviyededir. Kullanıcılar, Google Duo'nun iOS veya Android gibi cihazlarında çalışmadığından şikayet ediyorlar. Bu tür sorunlarla karşılaşıyorsanız, aşağıda bu sorunu çözmek için yararlı ipuçlarından bazıları verilmiştir.

Çözüm 1: Cihazınızı Yeniden Başlatın

Cihazınızı yeniden başlatmadıysanız bunu yapmak için mükemmel bir zaman. Cihazınızı yeniden başlatın ve işlem tamamlandıktan sonra Google Duo uygulamasını açın ve çalışmama sorunun çözülüp çözülmediğine bakın. Hala devam ediyorsa sonraki yöntemi deneyin.

Çözüm 2: İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin

Ağ sorunları yaşıyorsanız, WiFi'den veri paketine veya tam tersine geçmeyi deneyin. Benzer şekilde, ikinci cihazınızda bir erişim noktası oluşturabilir ve oradan internet alabilirsiniz.

Çözüm 3: Uygulamayı Güncelleyin

Herhangi bir uygulamanın en son sürümünü çalıştırmanız her zaman önerilir. Bir güncelleme varsa, hemen yapın. Bunun nedeni, her yeni güncellemede geliştiricinin bazı hataları düzeltmesi ve kararlılık geliştirmeleri getirmesidir.





Güncellendikten sonra uygulamayı başlatın ve Google Duo çalışmıyor sorununun giderilip giderilmediğini kontrol edin.

Çözüm 4: Veri Tasarrufunu Devre Dışı Bırakın

Veri kısıtlama modu söz konusu olabilir. Bu mod internet kullanımını mümkün olan en aza indirmeye çalışmaktadır. Ancak bazen bir veya iki soruna neden olabilir. Bu yüzden iOS veya Android cihazınızdaki Duo uygulamasına gidin ve sağ üstte bulunan menü simgesine dokunun. Listeden Ayarlar'ı ve ardından Çağrı Ayarları'nı seçin. Şimdi Vri tasarrufu modu geçişinin devre dışı bırakıldığından emin olun.

Benzer şekilde, Android kullanıcıları da cihaz veri tasarrufu modunun devre dışı bırakıldığını kontrol etmelidir. Bunu yapmak için cihazınızdaki Ayarlar'a gidin ve Ağ ve İnternet üzerine dokunun. Bunun içinde Veri Tasarrufu seçeneğine dokunun ve etkinleştirilmişse devre dışı bırakın.

Çözüm 5: Gerekli İzinleri Verin