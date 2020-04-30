



Geçen ay Hindistan'da çıkış yaptıktan sonra Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max'i küresel varyant olan Redmi Note 9S izledi. Şimdi, şirket Redmi Note 9'u ve Redmi Note 9 Pro Max'in tamamen yeni global versiyonunu duyurdu. Evet, epey kafa karıştırıcı, ama Xiaomi isimlendirmeleri işte böyle.

Redmi Note 9 ve Note 9 Pro Duyuruldu, Özellikleri

Redmi Note 9 serisinin üçüncü modeli FHD+ çözünürlüğe sahip 6.53 inç IPS ekrana ve 13MP selfie kamera için sol üst köşede bir delik sunuyor. Arka tarafta, Redmi Note 9S ile aynı 48MP Samsung GM1 ana sensöre, biri 8MP ultrawide ve bir tanesi makro fotoğraflar ve diğeri derinlik verileri için yerleştirilen iki adet 2MP lense sahip. Parmak izi tarayıcı kameraların altında.

Bununla birlikte, kaputun altında tamamen yeni MediaTek Helio G85 yonga seti bulunuyor. Sekiz çekirdekli bir CPU ve Mali-G52 GPU'ya sahiptir ve şirketin Helio G80 ve Helio G90T SoC'leri arasına yerleşir. Redmi Note 9, 3 / 4GB RAM ve 64 / 128GB depolama ile geliyor. 18W hızlı kablolu şarj ile 5.020 mAh bataryaya sahip. Telefon Android 10 ile birlikte geliyor. Ayrıca IR blaster, kulaklık jakı ve NFC de sunuyor.

Yeni Redmi Note 9'un fiyatı 3 / 64GB modeli için 199/183 $'dan başlıyor, ayrıca 249/230 € için 4 / 128GB sunulmakta. Telefon yeşil, gri ve beyaz renklerde satışa çıkacak. Satışların Mayıs ortasına denk düşmesi planlanıyor.





Uluslararası Redmi Note 9 Pro aslında Hintli müşterilerin Note 9 Pro Max olarak bildikleri aynı cihaz. Bu cihaz 6.67 FHD+ IPS ekran, 64M ana lensli dört arka kamera ve Snapdragon 720G yongaseti barındırıyor. Yeşil renkli tasarımda yeni bir iki tonlu kaplama ve biraz değiştirilmiş bir kamera yerleşimi var. Parmak izi sensörü sağ tarafta kalır.

Telefon 6 / 64GB ve 6 / 128GB seçenekleriyle sunulacak. Yeşil, beyaz ve gri renklerde geliyor. 6 / 64GB depolama için başlangıç ​​fiyatı 269 $ / 247 € ve 6 / 128GB olanı ise 299 $ / 275 € fiyatla satışta olacak. Satışlar Mayıs ayı ortasında başlıyor.