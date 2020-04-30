



Son zamanlarda giriş ve orta sınıfta iddialı modeller sunmaya başlayan Samsung, Çinli üreticilere rakip olmak için elinden geleni yapıyor. M30s ve Realme 6i cihazlar bu anlamda benzer fiyatlandırma ile geliyor ve birbirlerine doğrudan rakip oluyorlar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

Samsung Galaxy M30s – Realme 6i Karşılaştırması

Ekran

Ekran tarafında Realme 6i 6.5 inç ve M30s 6.4 inç ekranlara sahip. M30s daha küçük ekranlı gibi görünse de aslında tam olarak öyle değil. Cihaz 20:9 en-boy oranı yerine (Realme 6i), 19.5:9 en-boy oranı sunarak en az Realme 6i kadar geniş görüntüleme alanı vaat ediyor.

Realme 6i, IPS LCD ekrana sahip. M30s ise Super AMOLED ekranla gelmekte. Konu daha etkileyici renkler ve daha derin siyahlar olduğunda Super AMOLED daha üstün. Ayrıca Realme 6i'nin rakibi gibi 1080×2340 piksel ekran yerine 720×1600 ekran sunması önemli bir eksi. M30s bu alanda kazanan.

Kamera

Her iki cihaz da 48 MP ana lens ile gelmekte. Realme daha küçük diyafram açıklığı (f1.8) sunarak M30s'den (f2.0) öne çıkıyor. Ancak M30s 4K video kaydı alabilmekte. Realme 6i ise sadece Full HD kaydederek geriye düşüyor. Yine Realme 6i'de M30s'nin aksine dijital görüntü sabitleyici (EIS) yok ve bir başka önemli eksi yön. M30s'nin 2 MP yerine 5 MP derinlik algılama sensörü sunması da önemli. Bu tarafta da M30s açık kazanan.

Performans

M30s, Samsung Exynos 7 Series 9611 ve Realme 6i MediaTek Helio G80 ile geliyor. G80, Exynos 9611'den daha hızlı ancak fark günlük kullanımda hissedilecek türden değil. Ayrıca Exynos 9611, 12 nm yerine 10 nm üretim teknolojisine sahip ve bu da daha düşük batarya tüketimi ve daha uzun pil ömrü demek. Cihazlar oyun tarafında eşit performans sunuyor. Bu alanda kazanan belli değil.





Tasarım

M30s 159 x 75 x 8.9 ve Realme 6i 164.4 x 75.4 x 9 mm ölçülere sahip. Realme 6i %81.5 ve M30s ise %83.7 ekran-gövde oranına sahip. Ayrıca 188'e 195 gram ile M30s biraz daha hafif olmayı başarıyor. Bu tarafta kazanan M30s.

Pil Ömrü

Pil ömrünün tartışmasız kazananı gerek 10 nm işlemcisi gerekse 5000 yerine 6000 mAh pil kapasitesiyle M30s oluyor. Realme 6i'nin düşük çözünürlüğü pil ömrüne yardımcı olsa da hem yüksek çözünürlük ve yüksek görüntü kalitesi hem de uzun pil ömrüne sahip olmak her zaman daha avantajlı. Burada da kazanan M30s oluyor.

Mevcut yüksek fiyatlandırma ile Realme 6i almak için hiçbir neden yok.

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