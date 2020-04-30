Skype Çeviri Aracının Çalışmaması Sorunu





Farklı ülkelerden veya dillerden kişilerle görüntülü görüşme yapıyorsanız, Skype'ın tercümanı işe yarardır. Tüm aramalarınızı ve mesajlarınızı otomatik olarak tercih ettiğiniz dile çevirecektir. Son zamanlarda, bu özelliğin sık sık çöktüğünü ve çok sayıda kullanıcı için çalışmadığını söyleyebiliriz. Siz de Skype çeviri aracı sorunuyla karşılaşıyorsanız, aşağıda verilen adımları deneyin.

Çözüm 1: Çeviri Talebini Tekrar Gönderin

PC

Bilgisayarınızda Skype uygulamasını başlatın.

Çevrilmesi gereken ileti dizisini sağ tıklayın ve Profili Görüntüle seçeneğini seçin.

Şimdi en alta kaydırın ve Çeviri İsteği Gönder seçeneğini tıklayın.

Android / iOS

Cihazınızda Skype uygulamasını açın.

Çevirmek istediğiniz sohbete uzun basın ve Profili Görüntüle seçeneğini seçin.

Ardından, Profil sayfasının en altına gidin ve Çeviri isteği gönder 'seçeneğine dokunun.

Çeviri İsteği Gönderildi mesajını görmelisiniz.

Bunun hemen üzerinde bir Çeviri Ayarları seçeneği de var. İsterseniz oradan bir veya iki ayarı değiştirebilirsiniz.

Çözüm 2: Skype'ı Onarın

PC'de





Başlat menüsünden Ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar'ı seçtiğinizde Uygulamalar ve Özellikler bölümüne yönlendirilirsiniz.

Skype'a gidin ve Gelişmiş seçeneğini tıklayın.

Ardından Onar seçeneğine gidin ve üzerine tıklayın. İşlemin tamamlanması için birkaç dakika bekleyin. Bu yapıldıktan sonra Skype'ı açın ve hatanın giderilip giderilmediğine bakın. Değilse, sıfırlamayı deneyin.

Sıfırlamak için Uygulamalar ve Özellik> Skype> Gelişmiş> Sıfırla'ya gidin. Şimdi Skype Translator özelliğine erişmeyi deneyin ve hatanın düzeltilip düzeltilmediğini kontrol edin.

Android

Cihazınızdaki Ayarlar sayfasına gidin.

Ardından Uygulamalar ve Bildirimler'e gidin ve Uygulama Bilgisi'ne dokunun.

Skype'a gidin ve depolama ve önbellek seçeneğine dokunun.

Bunun içinde Verileri Temizle (veya Depoyu Temizle) üzerine dokunun.

Bu yapıldıktan sonra Skype'ı yeniden başlatın ve Çevirmen hatasının düzeltilip düzeltilmediğine bakın. Değilse, deneyebileceğiniz bir şey daha var.

Çözüm 3: Uygulamayı Güncelleyin

Yukarıdaki yöntemlerden hiçbiri sizin lehinize sonuç vermediyse, uygulamayı en son sürüme güncellemeyi deneyin. Herhangi bir uygulamanın yeni bir sürümü yalnızca yeni özellikler eklemekle kalmaz, aynı zamanda birçok hata ve sorunu da düzeltir. Bu nedenle uygun bağlantılardan cihazınız için uygulamanın en son sürümünü indirin ve yükleyin.