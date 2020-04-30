



Qualcomm, Snapdragon 865 ve 765 yonga setlerinin tanıtımı ile ilginç bir yeni özelliği (Elite Gaming olarak adlandırılan) duyurdu. Artık bir firmware güncellemesi beklemek yerine GPU sürücülerini bir uygulama aracılığıyla güncellemek mümkün. Bu yeni özellikten ilk yararlanan üç Xiaomi telefonu var.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'ya GPU Güncellemesi

Xiaomi Mi 10 5G, Mi 10 Pro 5G ve Redmi K30 Pro ve tüm S865 destekli cihazlar artık GPU sürücülerini ROM'dan bağımsız olarak güncelleyebilir. Ne yazık ki, bunu yapan uygulama şu anda yalnızca Xiaomi'nin Çin uygulama mağazasında mevcut.

Bu işlev bilgisayar GPU'larının çalışma biçimine oldukça benzer – sürücülerinizi güncellemek için yeni bir Windows sürümüne ihtiyacınız yok. Güncellemeler ile PUBG Mobile, Fornite ve Honkai Impact 3rd için performans optimizasyonları getiriliyor. Ayrıca tüm oyunlara fayda sağlayacak OpenGL ES ve Vulkan güncellemeleri de var.





Uygulamaya "GPU Driver Updater" denir ve Google Play Store'da ne zaman yayımlanacağına dair bir söz yok. Ama gerçekten öğrenmek istediğimiz şey eski telefonlar için destek verilip verilmeyeceği — iki yıl boyunca sahip olduğunuz bir telefona yeni bir GPU sürücü güncellemesi almak Android sürüm N + 1 almaktan bile daha iyidir.

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