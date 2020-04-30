



Xiaomi, Mi Note 10 Lite'ı resmi hale getirdi. Kapsamlı sızıntılar ve tanıtımlar sayesinde cihaz hakkında hemen her şeyi biliyorduk, ancak resmi bir onay almak ve elbette fiyatlandırma ve kullanılabilirlik ayrıntılarını öğrenmek gayet güzel. Mi Note 10 Lite'ın başlangıç ​​fiyatı 349 €'dur ve 6 / 64GB'lık depolama ile gelir. 6 / 128GB modelini ise 399 € ile satın alabilirsiniz ve her ikisi de Mayıs ortalarında çıkış yapıyor.

Xiaomi Mi Note 10 Lite Özellikleri Açıklandı

Kamera tarafında Xiaomi Mi 10 Lite ile Mi Note 10 / Mi Note 10 Lite neredeyse tam olarak aynı. 6.47 inç 1080p AMOLED ekran, Snapdragon 730G yonga seti ve 30W hızlı şarja sahip ve 5.260mAh batarya sunuyor.

Arkada, Samsung yapımı 108MP sensör yerine 64MP Sony IMX686 ana sensör var, 8MP ultrawide, 5MP makro ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor – Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro'nun aksine Lite iki telefoto kamera olmadan geliyor.





Xiaomi Mi Note 10 Lite, Mayıs ortasından itibaren Nebula Purple, Glacier White ve Midnight Black olmak üzere üç renkte satışa sunulacak.

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