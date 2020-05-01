



FastBoot, verileri telefonunuzun belleğine yazmanız için geliştirilmiş bir araçtır. Android cihazınızı kurtarma, cihazların flash dosya sistemini güncelleme ve cihazı fabrika ayarlarına döndürmeniz için size yardımcı olan FastBoot modu kimi zaman çalışırken hata verebiliyor. Bizler de sizin için bu yazımızda, FastBoot modundan çıkma hakkında ipuçları vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Android: FastBoot Modundan Çıkma

1- Hızlı Çözümlere Başvurun

Cihazınızı yeniden başlatmayı deneyerek Android cihazınızı FastBoot modundan kurtarabilirsiniz. Bu basit işlem sayesinde birçok Android problemi çözülebildiği gibi bu problem de çözüme kavuşabilir.

Eğer cihazınızı yeniden başlatma işlemi sonucunda sorun halen daha devam ediyorsa telefonunuzun güç tuşuna 15 saniye basılı tutarak cihazınızın titremesini bekleyin. Cihazınız bir kez titredikten sonra yeniden başlar.

Telefonunuzu FastBoot modundan kurtarmanız için bir diğer yol da telefonunuzun bataryası eğer çıkartılabilirse, telefonun bataryasını çıkartmak. Bataryayı çıkarttıktan sonra birkaç dakika bekleyin ve bataryayı tekrar takın. Telefonunuzun çıkarılabilir bataryası yoksa telefonunuzun en yakın teknik destek servisine başvurabilir ve bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

2- Android Araçlarını Deneyin

Windows bilgisayarınızdan yardım alarak Android aracı Android Multi Tools'u deneyebilirsiniz. Bu araç cihazınızı FastBoot modundan kurtarmanız için en etkili yöntem olabilir. Android Multi Tools'u buraya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Android Multi Tools'u indirdikten sonra Windows bilgisayarınıza bu aracın kurulumunu gerçekleştirin. Kurulum tamamlandıktan sonra cihazınızı USB kablo aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın ve programın ana ekranındaki adımları tek tek izleyin.

3- Minimal ADB ve FastBoot Aracını Kullanın

Minimal ADB ve FastBoot Tool, Android cihazına Root atmış kullanıcılar için oldukça güçlü bir yazılımdır. Bu aracı kullanarak önyükleme ayarlarını gerçekleştirebilir, ROM işlemi gerçekleştirebilir ve cihazınız FastBoot modundayken üçüncü parti programlara cihazınızın erişimi için onay verebilirsiniz. Bu aracı kullanırken USB Hata Ayıklama modunun etkin olmasına gerek yoktur.

Minimal ADB ve FastBoot Tool'u buraya tıklayarak Windows cihazınıza indirin ve ardından bu aracın kurulumunu gerçekleştirin.





Kurulum işlemi bittikten sonra bu aracı kurduğunuz dosya dizinine gidin. Bilgisayarım > Yerel Disk (C) > Program Dosyaları > adb klasörü adımını izleyerek aracın dosyalarının yer aldığı dosya dizinine ulaşabilirsiniz.

Bu klasörün içinde boş bir bölgeye tıklayın ve ardından "Shift + Sağ Tık" kombinasyonu yapın. Açılan küçük penceredeki seçeneklerden "Komut Penceresini Burada Aç" seçeneğine tıklayın.

FastBoot modunda takılı kalan cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın ve komut penceresine "fastboot Devices" komutunu yazarak Enter tuşuna basın.

Komut penceresine girdiğiniz adb kodu eğer cihazınızın seri numarasını göstermiyorsa, cihazınız bilgisayar tarafından algılanmaz. Bu sorunu gidermek için USB sürücüleri kurabilir ve işlemi tekrar deneyebilirsiniz.

Son olarak "fastboot reboot" komutunu yazın ve Enter tuşuna basarak işlemi sonlandırın.

Cihazınız FastBoot modundan çıktıktan sonra cihazdaki verilerin birçoğunu kaybettiyseniz ve kaybettiğiniz verileri geri kurtarmak istiyorsanız bilgisayarınıza Android Veri Kurtarma programını yükleyebilirsiniz. Bu programı buraya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Android: FastBoot Modundan Çıkma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!