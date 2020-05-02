



iPhone'unuzu veya iPad'inizi checkra1n kullanarak jailbreak yaptıysanız ve şimdi üzerine bazı tweak'ler yüklemek istiyorsanız, uyumlu olduğu bilinen tüm jailbreak tweaks'lerinin bir listesini paylaştık.

Checkra1n ile iOS 13 – iOS 13.4.1 Uyumlu Jailbreak Tweak'leri

Checkra1n, iPhone 5s'den iPhone X'e kadar ya da iOS 12.3'ten iOS 13.4.1'e kadar tüm iPhone'larda çalışıyor. iOS 13'ü jailbreak yapan ilk halka açık jailbreak aracıdır. Araç, iOS'un iki farklı sürümünü desteklediğinden, yalnızca biriyle çalışan bazı tweak'ler var. Ancak geliştiriciler gitgide platform desteğini artırıyor.

Checkra1n ayrıca iOS 12.3 ile uyumlu olsa da, çoğu iPhone ve iPad kullanıcısı cihazlarını iOS 13'e halihazırda güncelledi ve bu sürümle uyumlu jailbreak tweak'lerine daha fazla önem veriyor.





Bu Google Dokümanlar sayfasında checkra1n iOS 12.3 – iOS 13.4.1 ile uyumlu tweak'lerin tam listesini bulabilirsiniz. iOS 12.3 – iOS 13.4.1 ile uyumlu olan ancak aşağıdaki tabloda listelenmeyen tweak'leri forum sayfamızda bize bildirebilirsiniz.

Tweak Adı Repo AppStore++ BigBoss Artisty https://aesthyrica.github.io/repo/ Audicy BigBoss AutoShiftFix Julioverne BatteryNotch Packix BetterCCXI Canvas https://aesthyrica.github.io/repo/ CacheClearer Cydia: https://julioverne.github.io Cr4shed Crash Reporter DismissProgress Filza File Manager Flame BigBoss FloatingDock Gif2Ani Harpy Cydia (Paclix) iCleaner Liberty Lite (Beta) LocationFaker(8,9,10,11) NoDNDBanner Nord Shortlook SleepyTime SparkDev SmallSiri Snapback Snowboard BigBoss Spos for Spotify SwipeForMore SwipeSelection TetherME Cydia Twttr Dynastic Repo Twttr Labs Dynastic Repo YoutubeTools Zebra TapticKeys PullToRespring

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