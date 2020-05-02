Checkra1n ile iOS 13 – iOS 13.4.1 Uyumlu Jailbreak Tweak'leri


iPhone'unuzu veya iPad'inizi checkra1n kullanarak jailbreak yaptıysanız ve şimdi üzerine bazı tweak'ler yüklemek istiyorsanız, uyumlu olduğu bilinen tüm jailbreak tweaks'lerinin bir listesini paylaştık.

Checkra1n ile iOS 13 – iOS 13.4.1 Uyumlu Jailbreak Tweak'leri

Checkra1n, iPhone 5s'den iPhone X'e kadar ya da iOS 12.3'ten iOS 13.4.1'e kadar tüm iPhone'larda çalışıyor. iOS 13'ü jailbreak yapan ilk halka açık jailbreak aracıdır. Araç, iOS'un iki farklı sürümünü desteklediğinden, yalnızca biriyle çalışan bazı tweak'ler var. Ancak geliştiriciler gitgide platform desteğini artırıyor.

Checkra1n ayrıca iOS 12.3 ile uyumlu olsa da, çoğu iPhone ve iPad kullanıcısı cihazlarını iOS 13'e halihazırda güncelledi ve bu sürümle uyumlu jailbreak tweak'lerine daha fazla önem veriyor.


Bu Google Dokümanlar sayfasında checkra1n iOS 12.3 – iOS 13.4.1 ile uyumlu tweak'lerin tam listesini bulabilirsiniz. iOS 12.3 – iOS 13.4.1 ile uyumlu olan ancak aşağıdaki tabloda listelenmeyen tweak'leri forum sayfamızda bize bildirebilirsiniz.

Tweak AdıRepo
AppStore++BigBoss
Artistyhttps://aesthyrica.github.io/repo/
AudicyBigBoss
AutoShiftFixJulioverne
BatteryNotchPackix
BetterCCXI
Canvashttps://aesthyrica.github.io/repo/
CacheClearerCydia: https://julioverne.github.io
Cr4shed
Crash Reporter
DismissProgress
Filza File Manager
FlameBigBoss
FloatingDock
Gif2Ani
HarpyCydia (Paclix)
iCleaner
Liberty Lite (Beta)
LocationFaker(8,9,10,11)
NoDNDBanner
Nord
Shortlook
SleepyTimeSparkDev
SmallSiri
Snapback
SnowboardBigBoss
Spos for Spotify
SwipeForMore
SwipeSelection
TetherMECydia
TwttrDynastic Repo
Twttr LabsDynastic Repo
YoutubeTools
Zebra
TapticKeys
PullToRespring

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