iOS 12 ve 13 Çalıştıran Eski iPhone ve iPad'lerde Jailbreak İşlemi





Checkra1n iOS 12.3 – iOS 13.4.1'de çalışır ancak sadece belirli iPhone ve iPad'leri destekler:

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPad mini

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad Air

Checkra1n henüz aşağıdaki cihazları desteklemez ancak desteklemesi planlanıyor:

iPad Air 2

5th gen iPad

1st gen iPad Pro

Checkra1n jailbreak işlemi checkm8 açığını kullandığından iPhone X'ten sonra çıkan yeni iPhone ve iPad'lerde çalışmaz:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Adımlar

Adım 1: macOS için checkra1n uygulamasını buradan indirin. DMG'yi açıp uygulamayı Uygulamalar klasörüne sürükleyerek yüklemeye devam edin.

Adım 2: Uygulamalar klasörünüzdeki checkra1n uygulamasını sağ tıklayın ve Aç'ı seçin. Uygulamayı doğrudan çift tıklayarak açmayın. Açılan güvenlik iletişim kutusundan tekrar Aç'ı tıklayın.

Adım 3: Bir Lightning kablosu kullanarak iPhone'unuzu veya iPad'inizi Mac'inize bağlamaya devam edin. Sorulursa Güven düğmesine dokunun ve cihazınızın şifresini girin.

Adım 4: Bağlı cihaz otomatik olarak algılanmalı ve checkra1n uygulamasında gösterilmelidir. Desteklenmezse Start düğmesi gri renkte görünür. Uyumlu bir cihaz bağlıysa, Start düğmesine tıklayarak jailbreak işlemine devam edin.

düğmesi gri renkte görünür. Adım 5: iPhone veya iPad'inizi DFU moduna geçirmeniz gerekecek. Bunun için aşağıdakileri yapın: Mac'inize bağlıyken iPhone veya iPad'inizi kapatın. Yan ve Sesi kısma düğmesini birlikte en az 10 saniye basılı tutun. Henüz Apple logosunu görmemelisiniz. Logo çıkarsa tüm işlemi yeniden başlatın. Yan düğmeyi bırakın ancak Sesi kısma düğmesini 5 saniye daha basılı tutun. "iTunes'a Bağlan" logosu ekranda görünmemelidir. Eğer görünürse düğmeleri çok uzun süre tuttunuz demektir. iPhone veya iPad'iniz DFU modundayken siyah bir ekran görünür. Ardından checkra1n uygulaması cihazınızı otomatik olarak algılar.



iPhone X ve iPhone 8 için adımlar:

DFU moduna önyükleme işlemi iPhone 8 ve iPhone X için biraz farklıdır.

iPhone'unuz Mac'inize bağlıyken Sesi Aç düğmesine basın. Ardından Sesi kısma düğmesine basın

iPhone'unuzda siyah bir ekran görüntüleninceye kadar Yan düğmeyi basılı tutun.

Yan düğmeyi basılı tutmaya devam edin ve Ses Kısma düğmesine 5 saniye basın.

5 saniye sonra Yan düğmeyi bırakın, ancak Ses Kısma düğmesini 5 saniye daha basılı tutun.

iPhone veya iPad'iniz başarıyla DFU moduna önyükleme yaptığında siyah bir ekran görünür.





Adım 6: iPhone veya iPad'iniz Checkra1n uygulaması tarafından DFU modunda tespit edildiğinde, otomatik olarak jailbreak işlemi başlar. Sonrasında iPhone / iPad'inizin ana ekranında checkra1n yükleyici uygulamasını görmelisiniz.

Adım 7: Uygulamayı açarak devam edin ve paket yöneticisini yüklemek için Cydia'ya dokunun. Kurulduktan sonra, jailbreak işlemi tamamlanacaktır.

Artık Cydia'yı, iOS 13 çalıştıran iPhone veya iPad'inize çeşitli jailbreak tweak'leri yüklemek için kullanabilirsiniz. Checkra1n uyumlu tweak'lerin listesini paylaştık.

Checkra1n kullanarak iOS 13'ü iPhone veya iPad'de nasıl jailbreak yapacağınızı izlemek için aşağıdaki videoya da göz atabilirsiniz.

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