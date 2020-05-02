



Apple yepyeni iPad 2020'lerini çıkardığına göre yeni arka planlar da indirmeye hazır demektir. Cihazın genel görünümünü daha da premium hale getiren wallpaper'ları kendi iPad, iPhone ve hatta Android cihazınıza indirebilirsiniz. İndirme bağlantısını almak için aşağıdaki indirme bölümüne doğru ilerleyebilirsiniz.

iPad Pro 2020 Stok Wallpaper'ları İndirmeye Hazır

11 inç yeni iPad Pro, kristal netliğinde çok keskin bir ekrana sahip ve 2388 x 1668 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. iPad Pro 12.9 inç'te ekran çözünürlüğü 2732 x 2048 pikseldir.

Aşağıda bu çözünürlükler için hazırlanan bazı göz alıcı iPad Pro 2020 duvar kağıtlarının bir önizlemesi var. Tüm bu iPad Pro 2020 stok duvar kağıtlarını orijinal kalitelerinde indirmek için bir alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Genel kullanıcı deneyiminizi kesinlikle artıracaktır.





Duvar kağıtlarından bazılarını yalnızca önizleme için ekledik, önizlemeden kaydetmeyin çünkü aynı kalitede değiller.







iPad Pro 2020 Wallpaper'larını indirin: Link

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