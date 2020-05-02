



Unc0ver ekibi, dünyanın ilk iOS 13 – A12-A13 Bionic cihazları için iOS 13.3 jailbreak'ini yayınladı. Checkra1n ilk iOS 13 jailbreak aracıyken yalnızca iPhone X ve daha eski cihazlarda jailbreak işlemini destekliyordu. iOS 13 – iOS 13.3 çalıştıran bir iPhone XS, iPhone XR veya iPhone 11 / Pro'ya sahipseniz ve jailbreak yapmak istiyorsanız, bu kılavuzu izleyin.

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Max Nasıl Jailbreak Edilir?

Daha önce iPhone'unuzu jailbreak yapmak için Unc0ver kullandıysanız, bu kılavuzdaki adımlara aşina olacaksınız. Daha yeni bir iOS sürümü olmasına rağmen Unc0ver kullanarak bir iPhone'u jailbreak yapma süreci hala hemen hemen aynı. Bu sürüm iOS 13 – iOS 13.3'te jailbreak'i destekleyen ilk Unc0ver sürümü olduğundan, bazı hatalara sahip olduğunu unutmayın. Bu yüzden, isterseniz, Unc0ver ekibinin mevcut hataları gidermesini bekleyebilirsiniz.

Uyumlu cihazlar

Unc0ver 4.0, yalnızca iOS 13 – iOS 13.3 çalıştıran aşağıdaki cihazları destekler.

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

Araç iPhone X ve daha eski cihazları desteklemez ve eski bir iPhone veya iPad'iniz varsa, jailbreak yapmak için Checkra1n aracını kullanabilirsiniz.

Önce Koşullar

Herhangi bir iOS 13 OTA güncellemesini Ayarlar -> Depolama'dan silin ve jailbreak yapmaya başlamadan önce cihazınızı yeniden başlatın.

Unc0ver jailbreak, Cydia ve Substrat için tam desteğe sahiptir.

Jailbreak yapma adımlarına devam etmeden önce cihazınızdaki tüm önemli verilerin bir yedeğini oluşturduğunuzdan emin olun.

iOS 13 – iOS 13.3 Jailbreak Adımları – Unc0ver Kullanımı ve Cydia Kurulumu

iPhone 11 / Pro ve iPhone XS / XR üzerinde çalışan iOS 13 – iOS 13.3'ü jailbreak yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.





Adım 1: AltServer'ı PC'nize indirin ve açın. iPhone'unuzu USB üzerinden PC'nize bağlayarak devam edin.

Adım 2: Mac'deyseniz menü çubuğundan AltServer simgesini tıklayın, Install AltStar'ı seçin ve ardından iPhone veya iPad'inizi seçin. Yükleme işlemi sırasında Apple Kimliği kimlik bilgilerinizi girmeniz istenir.

Adım 3: iPhone'unuzun ana ekranında artık bir AltStore simgesi görünmelidir. iPhone'unuz PC'nize bağlıyken Unc0ver.dev adresine gidin ve en son Unc0ver sürümünü indirin.

Adım 4: Bir kez indirildikten sonra, IPA'yı AltStore'da açmak için "In Open .." / "Burada Aç" seçeneğini kullanın. Bu, kurulum işlemini başlatacaktır. Yükleme işlemi sırasında sertifika imzalama amacıyla Apple ID kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekebilir.

Adım 5: Unc0ver'ı açın, Jailbreak düğmesine dokunun ve uygulamanın işini yapmasını bekleyin. iPhone'unuz işlem sırasında titreşecek, bundan sonra ana ekranınızda Cydia simgesini görmelisiniz.

Jailbreak sürecinin başarısız olması mümkün. Bu durumda, telefonunuzu yeniden başlatın, Unc0ver uygulamasını açın ve tekrar jailbreak yapmaya çalışın.

Unc0ver uygulaması, iPhone'unuzu jailbreak etmiyorsa, uygulama çökmeye devam ediyor veya takılıyorsa, bu durumda Unc0ver uygulamasını kapatmanız, tüm uygulama önbelleğini temizlemeniz, iPhone'unuzu yeniden başlatmanız, uçak modunu açmanız ve ardından cihazınızı tekrar jailbreak yapmaya çalışmanız gerek.

İşe yaradığı belirtilen başka bir yöntem ise aşağıda bulunabilir:

Cihazı açın

Tüm arka plan uygulamalarını kapatın

Uçak modunu etkinleştirin

Uncover'ı açın

Ayarları açın, en alta kaydırın

Widget'lara gidin (tazeleyin)

Ana ekrana dönün

Uncover uygulamasını kapatın

Uncover uygulamasını açın, ayarlara gidin, Otomatik Respring'i kontrol edin

Uncover ana ekranına gidin

5-10 saniye kadar sayın (CPU bekleme süresi)

Jailbreak'e basın

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