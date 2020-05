Apple her yeni cihazına her zaman birçok yeni stok duvar kağıdı ekler. Ve yeni iPhone SE de bir istisna değil. Evet, 2020 iPhone SE, iyi görünümlü yerleşik duvar kağıtları ile birlikte geliyor. Cihaz sunumda muhteşem görünüyordu. Toplamda, iPhone SE 2020 ile birlikte 12 yeni duvar var. Diğer yeni duvar kağıtlarının yanında ayrıca tüm iOS 13 duvar kağıtlarına da sahip. Her biri zarif ve minimaller. Bu duvarları akıllı telefonunuzun ana ekranında veya kilit ekranında kullanmayı seçebilirsiniz. Görüntülerin kalitesi hakkında konuşursak, iPhone SE (2020) ekranı 720p çözünürlüğünde olmasına rağmen tüm duvar kağıtları 1792 X 3186 piksel çözünürlükte. Öyleyse iPhone SE 2020'nin stok duvar kağıtlarının bir önizlemesini görelim.

iPhone SE 2020 Wallpaper'ları (4K Çözünürlüğünde)

Not: Aşağıda sunulan duvar kağıtlarının önizleme görüntüleri ve sadece gösterim içindir. Önizleme orijinal kalitede değil, bu yüzden önizlemeden indirmeyin. Aşağıdaki indirme bölümünde verilen indirme bağlantısını kullanın.

















Bu duvar kağıtlarını akıllı telefonunuzun ana ekranında veya kilit ekranında kullanmanız mümkün. Hr birini tam çözünürlükte kolayca indirmek için aşağıda bir Google Drive bağlantısı yer alacak. Görsellere sağ tıklayarak kaydedebilirsiniz.





Yukarıdaki bağlantıdan iPhone SE 2 duvar kağıtlarını indirdikten sonra, zaten bildiğiniz basit bir yöntemle ana ekranınıza ayarlayın. Ayrıca Android telefonunuzu özelleştirmek için de kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki bağlantıdan iPhone SE 2 duvar kağıtlarını indirdikten sonra, zaten bildiğiniz basit bir yöntemle ana ekranınıza ayarlayın. Ayrıca Android telefonunuzu özelleştirmek için de kullanabilirsiniz.