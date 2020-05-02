



2020 iPhone SE küçük ekranı dışında fiyatına kıyasla bol değer sunuyor. İyi bir pil ömrüne sahip, mükemmel performans sunuyor ve iPhone 8 ile aynı sensörü kullanmasına rağmen arkada nispeten etkileyici bir 12MP kamera barındırıyor. Bununla birlikte, iPhone SE'nin özellik listesinde önemli bir eksiklik özel bir Gece modundan yoksun olmasıdır. Neyse ki, üçüncü taraf bir uygulama kullanarak iPhone SE'de kolayca Gece modunu sahip olabilirsiniz ve karanlık ortamlarda daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz.

iPhone SE (2020)'de Gece Modu'nu Etkinleştirmek

NeuralCam adlı bir uygulamayı kullanarak iPhone SE'nizde fotoğraf çekimlerinde Gece modunu sahip olabilirsiniz ve karanlık senaryolarla daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz.

NeuralCam, arka 12MP ve önde 7MP kamera için Gece modunu destekler. Apple, ön kamera için iPhone 11 / Pro serisinde Gece modu bile sunmuyor.

Gece modu fotoğraflarının Neural Cam tarafından işlenmesinde hafif bir gecikme var.

NeuralCam şu an sadece 2020 iPhone SE'de 1920 x 1440 çözünürlüğünde Gece modu fotoğrafları çekiyor. Bu çok düşük olsa da geliştirici optimize edeceğini açıkladı.

iPhone SE'de iPhone 11 Pro'nun Gece Modu Nasıl Elde Edilir?

Adım 1: iPhone'unuzdaki App Store'dan NeuralCam'i (4,99 $) indirin. Uygulama genellikle 4,99 $ 'a mal olurken, zaman zaman 2,99 $'a indiriliyor.

Adım 2: Uygulamayı açın, çekmek istediğiniz sahneyi işaretleyin ve deklanşör düğmesine basın. Yakalama dairesi ekranda görünene kadar sabit tuttuğunuzdan emin olun.

Adım 3: Bu kadar! NeuralCam fotoğrafı çekecek ve arka planda işleyecek. Ardından Galeri'de görüntüleyebilirsiniz.

Çoğu kullanıcının ihtiyacı olmayacak olsa da, odak modunu manuel olarak değiştirme seçeneğiniz de var. Gece gökyüzünü veya kameranın odak aralığının dışındaki herhangi bir nesneyi çekmeye çalışıyorsanız yararlı olacaktır. 2020 iPhone SE'de düşük ışıkta fotoğraflar çekerken NeuralCam'in ne tür bir fark yarattığını merak ediyorsanız, aşağıdaki fotoğraflara bakın.





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