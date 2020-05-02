MIUI 12 ile Gelen Özellikler ve Çıkış Tarihi





Sistem Genelinde Koyu Mod 2.0

Koyu mod, MIUI 12'nin ana özelliği. Duvar kağıdı karartma özelliği gündüz veya gece gibi ışık koşullarına göre çalışıyor ve yoğunluğu otomatik olarak ayarlar.

MIUI 12 ayrıca otomatik yazı tipi ayarlama özelliğiyle birlikte gelir. Işık şiddeti değişirse metin bloğu ve kontrastı otomatik olarak değişir. Metin parlaklığı ve kontrastı kullanıcı tarafından ayarlanan saate göre ayarlanıyor. Bu özellik, okunabilirliği ve metin kontrastlarını geliştirmeye yardımcı oluyor.

Yeni Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI)

MIUI 12'de Xiaomi, mobil istatistikleri daha iyi anlamak için yeni grafik görsel tasarımları ekledi. Bu özellik kullanılabilir depolama alanı, ağ veri kullanımı, pil kullanımı vb. detayları grafik tabanlı görsel biçimde gösterir.

Geliştirilmiş Her Zaman Açık Ekran

Bu özellik, kullanıcıların AOD (her zaman açık ekran) ile saat, tarih, hava durumu ve diğer önemli mesajları görmesini sağlıyor.

MIUI 12'de Super Wallpaper Özelliği

Buradan indirin.

Xiaomi, MIUI 12'de Super duvar kağıdı özelliği ekledi, şimdi Xiaomi cihazınızda "3D Duvar Kağıdı" ayarlayabilirsiniz. Bu duvar kağıtları, 3D efekti olan uzay, yıldızlar ve gezegenler gibi temaları kapsar ve zaman değiştiğinde gezegenlerin ve yıldızların ışığı değişir.

Yeni Görsel Efektler

Xiaomi, MIUI 12'deki tüm animasyonları ve görsel efektleri geliştirmeye odaklandı. MIUI 12, birçok yeni özellik ile birlikte gelen yepyeni görsel formatlar sunuyor.





Geliştirilmiş Hareket Efektleri

MIUI 12, kullanıcının cihazlarının kullanımından zevk almasını sağlayan daha zengin ve pürüzsüz Hareket Efektleri ile birlikte gelir. Ayrıca, performans yapma işlemlerini eskisinden çok daha hızlı geliştirir.

MIUI 12 Güncelleme ile Birlikte Son Android Sürümü

MIUI 12, Xiaomi cihazları için en yeni Android 10 ve Android 11 sürümleriyle birlikte geliyor. Güncelleme temel olarak en son akıllı telefonlara veriliyor.

MIUI 12 Yapay Arama Özelliği

Xiaomi, MIUI 12'ye AI çağrı özelliğini ekledi. AI arama özelliği ilk olarak Pixel 3 akıllı telefonda tanıtıldı. Çağrıyı kendi dilinizde yanıtlamanıza izin veriyor.

Gelişmiş Gizlilik Özellikleri

MIUI 12, daha iyi gizlilik koruması için geliştirilmiş gizlilik modu ile birlikte gelir. Artık kullanıcılar uygulamanın iznini yalnızca bir kez veya bir süre için ayarlayabilir. Ve uygulama ile işiniz bittiğinde belirli bir uygulamaya erişim iznini iptal edebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum