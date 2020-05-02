OnePlus 8 and 8 Pro Stok Wallpaper ve Live Wallpaper'ları





İşte aşağıda, OnePlus 8 ve 8 Pro'nun göz alıcı duvar kağıtlarının bir önizlemesi ve devamında da indirme linki var. Tüm bu OnePlus 8 ve 8 Pro stok duvar kağıtlarının çok kaliteli olduğu söylenebilir ve ana ekranına uygulandığında kesinlikle kullanıcı deneyiminizi artırıyor. Aşağıdaki duvar kağıtlarından sadece bazılarını önizleme için ekledik ve bunlar indirilen wallpaper'lar kadar kaliteli görünmeyecektir. OnePlus 8 ve 8 Pro duvar kağıtlarını yüksek çözünürlükte indirmek istiyorsanız, aşağıdaki indirme linkine dokunun ve böylece OnePlus 8 duvar kağıtlarının tamamını indirin.

OnePlus 8 Pro Duvar Kağıtları Önizleme

Aşağıda bazı OnePlus 8 Pro Wallpaper önizlemeleri var, eğer wallpaper'ları HD kalitesinde indirmek istiyorsanız aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

OnePlus 8 and 8 Pro Stok Wallpaper'ları: Link

OnePlus 8 Live Wallpaper'ları: Link





















OnePlus 8 Stok wallpaper'larının ve de canlı duvar kağıtlarının nasıl elde edildiğini merak etmiş olabilirsiniz. Bunlar OnePlus duvar kağıtlarının yaratıcısı olan Hampus Olsson tarafından paylaşıldılar. OnePlus 8 ve 8 Pro'nun tüm orijinal duvar kağıtları 1440 X 3168 piksel ekran çözünürlüğü ile 4K kalitesindeler. 4K çözünürlüğünde indirmek için açılan bağlantılardan İndir diyebilir ya da sağ tıklayıp kaydedebilirsiniz.





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