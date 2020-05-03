



Telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlamak için hard reset işlemi veya cihazınızı güncel sürüme geçirmek için ROM işlemi esnasında telefonunuz "Custom Binary Blocked" hatası verebilir ve bu ekrandan çıkmanızı zorlaştırır. Biz de bu yazımızda sizlere Custom Binary Blocked hatası ve çözümü hakkında ipucu vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Android: "Custom Binary Blocked" Hatası ve Çözümü

Telefonunuzu Custom Binary Blocked hatasından kurtarmak için ilk olarak Android telefonunuzun Güç Tuşu + Ses Kısma tuşlarına ekranda telefonunuzun markasının logosu belirdikten sonra bu tuşlara basmayı bırakın.

Daha sonra Güç Tuşu + Ana Ekran Tuşu + Ses Açma Tuşu kombinasyonlarını kullanarak kurtarma moduna giriş yapın. Bu ekranda telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlamanız için birçok seçenek bulunacak. Ses Azaltma tuşunu kullanarak "Wipe Data /Factory Reset" seçeneğine gelin ve Güç tuşuna basarak seçin. Böylece cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmüş olacaksınız.

Bu işlemin ardından bilgisayarınıza buraya tıklayarak Odin aracını yükleyin. Odin'in en güncel sürümünü buraya tıklayarak Windows bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Bir sonraki adımda cihazınız için stok yazılım indirmeniz gerekecek. SamMobile sitesinden cihazınızın model numarasını ve ülke adını girerek cihazınız için uyarlanmış stok yazılımı indirebilirsiniz. SamMobile'a buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Stok yazılım ve Odin'i bilgisayarınıza indirdikten sonra bu dosyaları ZIP dosyasından çıkartın. Odin'in kurulumunu gerçekleştirin ve Odin'e sağ tıklayarak "Yönetici Olarak Çalıştır" seçeneğine dokunun.

Odin açıldıktan sonra telefonunuzu USB kablo aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın ve programın cihazınızı algılamasını bekleyin. Cihazınız algılandıktan sonra programın ana ekranındaki beyaz alanda cihazınızın eklendiği belirtilecektir.





Cihazınız Odin'e eklendikten sonra programın ekranındaki seçeneklerden ilk olarak BL'ye tıklayın ve açılan pencereden yüklediğiniz stok yazılım dosyalarından, dosyanın ismi "BL" ile başlayanı seçin.

Aynı işlemleri sırasıyla "AP, CP,CSC" seçenekleri için de eksiksiz bir şekilde gerçekleştirin. Odin, eklediğiniz dosyaları birkaç saniye içerisinde okuyacaktır.

Odin'e yüklediğiniz tüm stok yazılım dosyalarını cihazınıza aktarmak için programdaki Başlat tuşuna dokunun. Bu işlem birkaç saniye sürecektir ve işlem tamamlanacaktır. İşlem başarıyla tamamlandıktan sonra ekranın sol üst köşesinde "Başarılı!" ışığı yanacaktır.

Tüm bu işlemler sona erdikten sonra telefonunuz ekranında da eş zamanlı olarak devam eden mavi ekrandaki işlemler sonlanacaktır ve cihazınız yeniden başlatılacaktır. Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra mavi bir ekranla daha karşılaşacaksınız ve burada cihazınız fabrika ayarlarına döndürülecektir. Daha sonra telefonunuz sorunsuz bir şekilde açılacaktır.

"Custom Binary Blocked" Hatası ve Çözümü hakkında tüm sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!