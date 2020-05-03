MIUI 12 Açılış Animasyonunu Android Cihaza Yüklemek





MIUI 12 yeni animasyonları ile beğeni topluyor. Buna açılış animasyonu da dahil. MIUI 12 açılış animasyonunu kendi Android cihazınıza yükleyebilirsiniz. Önce cihazınızda Magisk'in yüklü olması gerek. Ancak o sayede yeni açılış animasyonunu kullanabilirsiniz. Çünkü önyükleme animasyonu bazı sistem dosyaları içerir ve bu yüzden cihazda root erişimi olması gerekir.

Nasıl kurulur?

1) Akıllı telefonunuzu köklendirdiğinizden ve Magisk Manager'ın kurulu olduğundan emin olun.

2) Üstteki bölümden MIUI 12 boot animation ZIP dosyasını indirin.

3) Magisk yöneticisini açın, Menu –> Modules bölümüne gidin.

4) En alttaki + işaretine dokunun.

5) Şimdi daha önce indirdiğiniz boot animasyonu ZIP dosyasını seçin.

6) Kurulum başlayacaktır, dosya seçildiğinde hemen ses açma düğmesine basmanız gerek, aksi halde akıllı kurulum iptal edilir.

7) Şimdi, kurulumun ortasında YES için ses açma ve NO için ses kısma tuşlarına basmanız istenecek. Kuruluma devam etmek için ses açma tuşuna basın.

8) Kurulumun tamamlanmasını sağlayın, tamamlandıktan sonra akıllı telefonunuzu yeniden başlatmanızı isteyecektir.

9) Reboot üzerine dokunun. Şimdi açılış ekranında resmi MIUI 12 açılış animasyonunu göreceksiniz.

Nasıl Kaldırılır?

Artık yeni animasyonu istemiyorsanız ve orijinal animasyonunuza geri dönmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin.

1.) Magisk Manager'a gidin.

2.) Menu -> Module yolunu seçin.

3.) Orada Boot Animation Module'ün kurulu olduğunu göreceksiniz.

4.) Bu modül için silme simgesine dokunun.

5.) Şimdi cihazınızı bir sonraki yeniden başlatmanızda modül silinecektir.





Şimdi stok animasyona geri döneceksiniz.

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